Futebol Santa Cruz: Gabriel Souza destaca flexibilidade tática de Claudinei Oliveira Tricolor enfrenta o Sousa, nesta quinta-feira (05), em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil

O Santa Cruz está bem servido de alguém com ideias flexíveis na área técnica, foi assim que destacou o goleiro Gabriel Souza sobre o trabalho do novo treinador Claudinei Oliveira. Ainda próximo de completar uma semana no clube, o comandante já deixou boa impressão nos comandados.

Confiante de que o professor irá escolher a melhor equipe para o duelo contra o Sousa, nesta quinta-feira (05), às 21h30, na Arena de Pernambuco, Gabriel ficou motivado com a postura vencedora da nova comissão técnica. O confronto será válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

"O treinador (Claudinei Oliveira) conversou bastante com a gente e está implementando as ideias dele. Uma coisa que me marcou bastante foi a fala dele que dizia que ‘joga para vencer’, ele não tem um esquema tático pré-definido, pelo contrário, ele vai analisar o adversário e montar uma forma para o Santa ganhar o jogo", comentou o goleiro.

O jovem foi elogiado pela atuação na primeira partida, ainda mais por ser um clássico na casa do adversário e com o time pressionado. Reagindo bem ao momento, o atleta destacou o trabalho feito com a parte técnica do clube.



"Sempre treinei me sentindo importante, graças ao trabalho do preparador de goleiro e demais treinadores, isso faz nos sentir bem e isso me fez sentir acolhido", disse o jovem arqueiro.

Nesta quarta-feira (04), o Santa divulgou a contratação do atacante Marquinhos, ex-Maguary. O jogador já teve o nome divulgado no BID e poderá jogar contra o Sousa.





