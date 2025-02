A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz: Tacão prevê Galhardo em boas condições na semifinal: "vem dando resposta positiva" Segundo o preparador físico, o novo camisa 9 do Tricolor já passou por mais de 17 sessões de treino e terá condições de ser relacionado para o mata-mata

Anunciado pelo Santa Cruz no início de fevereiro e já regularizado, o atacante Thiago Galhardo aguarda a estreia com a camisa da Cobra Coral.

Sem entrar em campo desde outubro de 2024, o jogador não pôde atuar de imediato na reta final da primeira fase do Campeonato Pernambucano. No entanto, o preparador físico tricolor, Edvaldo Tacão, considera positiva a evolução do centroavante nos treinos e afirma que, até a semifinal, o camisa 9 estará apto a ser acionado pelo técnico Itamar Schülle.

"O Galhardo é um atleta para o qual fizemos todo um processo de avaliação, assim como com todos os outros. Vamos realizar um trabalho intensivo. O atleta já tem mais de 17 sessões de treino e vem dando uma resposta muito positiva", destacou Tacão, em entrevista coletiva.

"Estou muito feliz, porque tudo o que passamos para ele, ele está assimilando muito bem. Está cumprindo tudo o que pedimos, respeitando, claro, o tempo de recuperação. Mas, assim, eu acredito que até o jogo da semifinal o atleta estará em boas condições", complementou.

Classificado em primeiro lugar na fase inicial do Estadual, o Santa Cruz garantiu vaga direta na semifinal e agora aguarda o vencedor do confronto entre Sport e Decisão para conhecer seu adversário no mata-mata.

Apresentado com a alcunha de "Homem Gol", Galhardo pode ser peça fundamental para recolocar o Santa Cruz entre os finalistas do Pernambucano após cinco anos.

"Eu não digo 100%, porque o 100% depende da sequência de jogos, mas pode ter certeza de que todo o departamento físico está empenhado para que ele esteja em boas condições e à disposição do professor Itamar", concluiu o preparador.

Intervalo sem jogos não preocupa



Por ter se classificado antecipadamente, o Santa Cruz terá um intervalo de duas semanas até o próximo duelo, pela semifinal. O preparador físico reconhece que o tempo prolongado entre os jogos pode fazer diferença, mas garante que os atletas serão acompanhados e submetidos a treinamentos que simulem a intensidade das partidas.

"A partir do momento em que você está jogando, está condicionando o corpo e garantindo um melhor ganho no ritmo de jogo. Quando há um intervalo muito grande sem atuar, isso realmente faz diferença", analisou Tacão.

"Fazemos com que os atletas tenham um acompanhamento e cheguem o mais próximo possível da realidade do jogo. Na verdade, eu não vejo nem como positivo nem como negativo. Vejo como a necessidade de saber o momento certo e fazer uma adaptação para que os jogadores tenham o melhor rendimento na parte física, até porque alguns precisam desse período para ganho de volume de trabalho", pontuou.

