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Futebol Série C: Santa Cruz garante vaga na segunda fase se vencer todos os jogos em casa Garantindo as seis vitórias, Tricolor chega aos 29 pontos, pontuação que historicamente garante vaga no G8

O Santa Cruz só precisa fazer todos os deveres de casa para avançar na Série C. Em resumo, caso vença os seis jogos restantes como mandante, o Tricolor alcança a marca de 29 pontos, o que historicamente é o suficiente para chegar à segunda fase no atual formato da competição.

O jogo contra a Ferroviária, neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, marca o início da reta final da primeira fase da competição e, a partir daqui, as contas começam a ser realizadas. Restando 11 rodadas, seis partidas serão com mando do Santa, enquanto cinco ocorrerão longe de Pernambuco.

Até aqui, o Tricolor disputou três partidas no Recife, somando vitórias contra Itabaiana e Volta Redonda. Por outro lado, perdeu para o Amazonas.

Como veio da Série D, o Santa Cruz tinha uma tabela inicial com mais jogos fora do que em casa - dez como visitante e nove como mandante. Esse formato colocava uma obrigação do time buscar pontos fora, o que o time de Cristian de Souza já conseguiu.

Histórico

A Série C vem sendo disputada no atual formato desde 2022. De lá para cá, nas quatro temporadas realizadas, o último time classificado dentro do G8 teve uma pontuação entre 26 e 29 pontos.

A única vez em que um time alcançou a marca de 29 pontos e não avançou foi em 2022, na primeira edição do atual formato. O Botafogo-PB atingiu esse número, mas ficou empatado com Vitória e Aparecidense, sendo superado no número de triunfos. O Belo terminou na nona posição.





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