Futebol
Santa Cruz goleia homônimo do Rio Grande do Norte em jogo-treino no Arruda
Pernambucanos venceram por 7x1, com gols de Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan (2x) e William Alves
O Santa Cruz venceu nesta terça-feira (23) o segundo jogo-treino disputado na pré-temporada 2026. No Arruda, os pernambucanos golearam o homônimo do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz-RN, por 7x1.
A partida foi dividida em três tempos de 35 minutos cada. Os gols foram marcados por Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan (2x) e William Alves.
O time que iniciou a partida foi Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson, Rodrigues; Balotelli, Andrey, Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.
Entraram no decorrer: Felipe Alves (Gabriel); Israel, Harley, William Alves, David Cabeça; Fabiel, Pedro Favela, Willian Júnior; Vini Hora, Vitinho (Castilho), Ryan.