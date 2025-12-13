A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: Goleiro Gabriel Souza é apresentado e destaca seus objetivos e desafios no clube Novo reforço coral fala sobre escolha pelo clube, disputa pela posição e metas para a temporada

O goleiro Gabriel Souza foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz nesta sexta-feira (12) e falou sobre sua chegada ao clube, a disputa por espaço na posição e os objetivos para 2025. Em tom sereno, o jovem atleta explicou os motivos que o fizeram aceitar o desafio e reforçou que chega preparado técnica e mentalmente para contribuir desde o início da temporada.

Escolha pelo Santa Cruz e primeiros passos

Gabriel afirmou que não teve dúvidas ao aceitar o convite tricolor. Segundo ele, o primeiro contato com o executivo de futebol Harley foi determinante para a decisão.

“Fiquei muito contente de poder representar o Santa Cruz pela história, pela torcida e pela cidade. Não existe dúvida quando se trata do Santa Cruz”, afirmou.

O goleiro ressaltou que vê o clube em processo de retomada no cenário nacional e acredita que pode ajudar no momento de reconstrução. Ele destacou ainda que trabalha com foco e disciplina para alcançar as metas coletivas traçadas para o ano.

Disputa pela titularidade

Com apenas 22 anos, Gabriel chega para uma posição que já conta com Rokenedy, destaque da Série D, e Felipe Alves, experiente no futebol nacional. Mesmo assim, ele garante que a concorrência interna será positiva.

“Respeito muito a história dos dois. Chego preparado, disposto a dar o meu melhor e lutar pelo meu espaço.”

O goleiro também citou a presença de Thiago, outro nome da posição, reforçando que a disputa será saudável e baseada no desempenho no dia a dia.

Experiências anteriores e evolução profissional

Passagens por Bahia e futebol português moldaram o atleta.

Revelado no Bahia, onde passou oito anos na base e estreou como profissional, Gabriel viveu também uma temporada no Portimonense Sub-23, em Portugal. Ele avalia que essas vivências contribuíram para sua formação.

“Vivenciei momentos altos e baixos, e tudo contribuiu para minha evolução como ser humano e como profissional. Chego aqui na minha melhor forma física, técnica e mental.”

Relação com Harley e apoio da diretoria

O goleiro destacou a importância da troca com Harley, ex-atleta e hoje dirigente do Santa Cruz.

“É uma honra ser escolhido por ele. No dia a dia, essa troca de experiência ajuda muito.”

Ele afirmou que pretende aproveitar ao máximo os conselhos oferecidos tanto pela diretoria quanto pelos colegas mais experientes.

Metas para a temporada

Objetivo principal do Santa Cruz em 2025, o acesso à Série B também é prioridade pessoal para Gabriel Souza.

“A torcida merece ambição. Queremos ir longe no estadual e conquistar o título, além de buscar a volta à Série B.”

O goleiro disse enxergar um elenco comprometido e empenhado em devolver ao clube o protagonismo dentro e fora do estado.

Pré-temporada e preparação física

Sobre o início dos trabalhos, Gabriel avaliou positivamente o desempenho e a preparação realizada pelo treinador de goleiros Medeiros.

“Me sinto muito bem. A pré-temporada é para ajustar pontos fracos, fortalecer os fortes e ganhar ritmo de jogo e entrosamento.”

