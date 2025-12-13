Santa Cruz: Goleiro Gabriel Souza é apresentado e destaca seus objetivos e desafios no clube
Novo reforço coral fala sobre escolha pelo clube, disputa pela posição e metas para a temporada
O goleiro Gabriel Souza foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz nesta sexta-feira (12) e falou sobre sua chegada ao clube, a disputa por espaço na posição e os objetivos para 2025. Em tom sereno, o jovem atleta explicou os motivos que o fizeram aceitar o desafio e reforçou que chega preparado técnica e mentalmente para contribuir desde o início da temporada.
Escolha pelo Santa Cruz e primeiros passos
Gabriel afirmou que não teve dúvidas ao aceitar o convite tricolor. Segundo ele, o primeiro contato com o executivo de futebol Harley foi determinante para a decisão.
“Fiquei muito contente de poder representar o Santa Cruz pela história, pela torcida e pela cidade. Não existe dúvida quando se trata do Santa Cruz”, afirmou.
O goleiro ressaltou que vê o clube em processo de retomada no cenário nacional e acredita que pode ajudar no momento de reconstrução. Ele destacou ainda que trabalha com foco e disciplina para alcançar as metas coletivas traçadas para o ano.
Disputa pela titularidade
Com apenas 22 anos, Gabriel chega para uma posição que já conta com Rokenedy, destaque da Série D, e Felipe Alves, experiente no futebol nacional. Mesmo assim, ele garante que a concorrência interna será positiva.
“Respeito muito a história dos dois. Chego preparado, disposto a dar o meu melhor e lutar pelo meu espaço.”
O goleiro também citou a presença de Thiago, outro nome da posição, reforçando que a disputa será saudável e baseada no desempenho no dia a dia.
Experiências anteriores e evolução profissional
Passagens por Bahia e futebol português moldaram o atleta.
Revelado no Bahia, onde passou oito anos na base e estreou como profissional, Gabriel viveu também uma temporada no Portimonense Sub-23, em Portugal. Ele avalia que essas vivências contribuíram para sua formação.
“Vivenciei momentos altos e baixos, e tudo contribuiu para minha evolução como ser humano e como profissional. Chego aqui na minha melhor forma física, técnica e mental.”
Relação com Harley e apoio da diretoria
O goleiro destacou a importância da troca com Harley, ex-atleta e hoje dirigente do Santa Cruz.
“É uma honra ser escolhido por ele. No dia a dia, essa troca de experiência ajuda muito.”
Ele afirmou que pretende aproveitar ao máximo os conselhos oferecidos tanto pela diretoria quanto pelos colegas mais experientes.
Metas para a temporada
Objetivo principal do Santa Cruz em 2025, o acesso à Série B também é prioridade pessoal para Gabriel Souza.
“A torcida merece ambição. Queremos ir longe no estadual e conquistar o título, além de buscar a volta à Série B.”
O goleiro disse enxergar um elenco comprometido e empenhado em devolver ao clube o protagonismo dentro e fora do estado.
Pré-temporada e preparação física
Sobre o início dos trabalhos, Gabriel avaliou positivamente o desempenho e a preparação realizada pelo treinador de goleiros Medeiros.
“Me sinto muito bem. A pré-temporada é para ajustar pontos fracos, fortalecer os fortes e ganhar ritmo de jogo e entrosamento.”