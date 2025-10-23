Santa Cruz acerta pré-contrato com goleiro Gabriel Souza, do Bahia
Tricolor tem quatro jogadores com pré-contratos assinados
O Santa Cruz acertou um reforço no gol para a disputa da temporada de 2026. O Tricolor do Arruda tem pré-contrato com Gabriel Souza, goleiro de 21 anos, formado no Bahia. A informação foi dada em primeira mão pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.
Com base feita toda no Tricolor de Aço, Gabriel tem passagem no clube baiano desde o sub-17. Entre 2022 e 2024, o atleta passou emprestado ao Portimonense, de Portugal, atuando pela equipe sub-23.
Na atual temporada, Gabriel participou de três partidas com a equipe principal do Bahia, todas ainda pelas primeiras rodadas do Estadual.
Com a iminente saída de Moisés, o jovem goleiro deve brigar, a princípio, pelo posto de terceiro goleiro. Na temporada que terminou com acesso à Série C, Rokenedy terminou como titular e herói, enquanto o experiente Felipe Alves permaneceu no banco.
Outras lacunas
Com a saída de vários jogadores em final de contrato ou que a comissão técnica não conta mais, o Santa ainda apresenta lacunas no elenco a serem preenchidas. Em contato com o executivo de futebol, Harlei Menezes, o tema está sendo discutido internamente.
Com as saídas de Vinícius Silva e a iminente negociação de Nathan, o Tricolor deve ir atrás de pelo menos um lateral-esquerdo. Os volantes também estão na pauta após saída de Lucas Bessa e a possível negociação de Jonatas Paulista.
No setor ofensivo, com as saídas de Adaílson, Thiaguinho e Geovany, a função de ponta deve ser outra prioridade no mercado. Na função de camisa 10, com as possíveis negociações de João Pedro e Matheus Melo, o clube também deve ir atrás de um novo meia.
Dessa forma, olhando para a temporada de 2026, o Santa já tem acertadas as contratações de quatro atletas: Andrey, volante ex-vasco; Gabriel Souza, goleiro do Bahia; Ianson, zagueiro ex-Brusque; e Pedro Costa, lateral-direito do Remo.