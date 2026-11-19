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Futebol Pernambucano Santa Cruz segue em contato para acertar com goleiro Matheus Albino Arqueiro do CRB está em tratativas com o Tricolor do Arruda desde o início da semana

O Santa Cruz está em tratativas para contratar o goleiro Matheus Albino, atleta de 31 anos, que defendeu o CRB nas três últimas temporadas.

Formado no Athletico-PR e Joinville, o atleta também acumula passagens pelo Londrina, Botafogo-SP, e pelo futebol do Azerbaijão.

A informação da negociação foi dada em primeira mão pelo jornalista Igor Moura e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco junto aos representantes do atleta.

Durante o tempo em que esteve em Maceió, a última temporada foi a mais 'irregular' do goleiro, onde produziu apenas 26 atuações, entre jogos do Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Nas duas temporadas anteriores, o jogador fez mais de 50 jogos em ambas.

Matheus Albino em partida do CRB na Série B de 2026 - Foto: Divulgação/CRB

No mês de maio, em duelo contra o Operário-PR, pela Série B, o arqueiro sofreu uma luxação no ombro direito e passou por cirurgia. O atleta voltou a ficar à disposição em agosto, mas o goleiro Vitor Caetano seguiu como o titular da equipe até o fim da temporada.

Outros

O Tricolor do Arruda também segue com outros alvos no mercado. Informação dada pela jornalista Camila Sousa, o Santa teria assinado pré-contrato com o lateral Guilherme Sityá, de 36 anos. Formado no Caxias, o atleta tem longa carreira no futebol europeu, com passagens pela Romênia, Polônia e estava na Turquia desde 2020.

Guilherme é agenciado pelos mesmos empresários do atacante André Shinyashiki, que esteve ligado ao clube há algumas semanas, também com um acerto de pré-contrato para 2027. A reportagem entrou em contato com os agentes, mas não obteve retorno até o momento do fechamento desta matéria.

Outro nome que está sendo especulado na Cobra Coral é do atacante Fabrício Daniel, de 29 anos, com passagem pelo Sport em 2023. Nesta temporada o jogador defendeu o São Bernardo e marcou cinco gols e deu duas assistências em 32 partidas.



Fabrício Daniel em passagem pelo Sport em 2023 - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

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