Santa Cruz: Harlei Menezes detalha plano de novas contratações

O Santa Cruz segue muito atento ao mercado, é o que garantiu o executivo de futebol, Harlei Menezes. Apesar de não confirmar exatamente quais serão as posições dos novos atletas, internamente o clube pensa entre mais três a cinco contratações para fechar o elenco.

Nas últimas semanas, o Santa Cruz produziu duas contratações vistas como grandes oportunidades de mercado: o atacante Thiago Galhardo e o goleiro Felipe Alves, dois jogadores experientes e com passagens por grandes equipes. Aplicando uma posição de avaliação de mercado e esperando boas oportunidades, o Tricolor também espera fazer boas aquisições para o futuro.

"Nós falamos de realizar entre três a cinco contratações, não sabemos detalhar bem as posições, já que vamos esperar o que o mercado vai detalhar, vamos priorizar jogadores que podem nos ajudar e se transformar em um ativo", declarou.

Apesar de ressaltar que alguns setores estão mais definidos do que outros, o diretor afirmou que o clube segue atento para contratações em todos os setores do campo. "Nós estamos pensando em contratações para todos os setores. Estamos monitorando todas as posições e aceitando indicações de atletas. Todas as posições estão em aberto, é você ter a oportunidade de fazer um bom negócio, estamos atentos e isso é uma coisa que o mercado vai dizer", garantiu Harlei.

Em seguida, detalhou quais as posições em que o clube não tem tanta necessidade de fazer negócio e aquelas que são mais urgentes. "Com a vinda do Felipe Alves, não vamos mexer na posição de goleiro. Já com a chegada do Galhardo e do Tanque, se dá um segurada na posição de 9", iniciou.

"Mas aparecendo atacantes de velocidade, principalmente aqueles que possam jogar em mais de um lado, primeiros e segundos volantes, todos estão em aberto", detalhou.

Confira atual elenco do Santa Cruz



Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Thiago Henrique (base), Moisés, Deivity e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues e Vinícius Silva;

Volantes: Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Rafinha;

Atacantes: Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base), Vinícius Hora (base), Everton Felipe, Eduardo Tanque e Thiago Galhardo.

