Futebol Santa Cruz: herói nos pênaltis, Rokenedy consolida papel de destaque no mata-mata da Série D Goleiro mais uma vez foi decisivo nas penalidades, agora diante do Altos, nas oitavas de final, levando o Tricolor à fase que vale o acesso à Série C

Pergunte a qualquer torcedor do Santa Cruz quem foi o principal jogador do time nas duas etapas eliminatórias da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 e a resposta será a mesma: Rokenedy. Herói perante o Sergipe, nas penalidades da segunda fase, o goleiro mais uma vez foi decisivo para uma classificação coral, agora perante o Altos, no Lindolfo Monteiro, pelas oitavas de final.





Com boas defesas no tempo normal, que garantiram o 0x0 e a decisão nas penalidades - na ida, as equipes ficaram no 1x1, na Arena de Pernambuco -, Rokenedy mais uma vez precisou chamar a responsabilidade nos pênaltis. Com a tática de optar sempre cair no canto esquerdo, o goleiro defendeu três cobranças. Previsão que já havia sido feita pelo técnico Marcelo Cabo.

“Pênalti não é sorte, não é loteria, é trabalho e competência. Preparamos bem o Roke para mais uma sequência de pênaltis. Medeiros (preparador de goleiros) é um cara ímpar, preparou bem o mental e estudou o adversário. Quando falei que ele (Rokenedy) iria pegar três, e que os jogadores estivessem preparados para fazer os pênaltis para nos classificarmos, eu sabia disso porque treino durante a semana. Sabia o que eles eram capazes de entregar”, informou o treinador.

Dividir os méritos com a comissão técnica também foi algo que o próprio Rokenedy tratou de fazer. “O mérito não é só meu, é de todos da posição: meu amigo Felipe Alves, Tiago, Moisés, o preparador de goleiros Medeiros e todos os companheiros. Estou muito feliz com essa classificação e, agora, vamos buscar o tão sonhado acesso”, celebrou.

Felipe Alves, em especial, tem sido bastante citado pelo goleiro. Mais do que um concorrente de posição e ex-titular do posto, o agora reserva tem sido fundamental para ajudar Rokenedy nos momentos de penalidades.

“Sou muito confiante nos pênaltis, trabalho muito com meus companheiros. Mas não posso deixar de falar da experiência de Felipe (Alves), que me ajuda bastante no estudo dos batedores”, reforçou.

Nas quartas de final, etapa que vale o acesso à Série C, o Santa Cruz enfrentará o América-RN. O duelo de ida será na Arena de Pernambuco e a volta na Arena das Dunas.

