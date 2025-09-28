A- A+

Final Santa Cruz tenta virada na decisão da Série D contra o Barra-SC; histórico é desfavorável Em 16 edições, apenas três equipes conseguiram o título após uma derrota no jogo de ida

A derrota do Santa Cruz no primeiro jogo da final da Série D contra o Barra-SC, na Arena de Pernambuco, deixou a missão de buscar o título inédito para a Cobra Coral difícil, mas não impossível.

A Série D do Campeonato Brasileiro começou a ser disputada em 2009, sempre com o título sendo decidido numa final com jogos de ida e volta.

No total, foram 16 edições que definiram os campeões da quarta divisão. Desses confrontos, dez tiveram um vencedor no jogo de ida, o que historicamente garante uma boa vantagem.

O cenário de reverter uma decisão, que é a necessidade do Santa Cruz, aconteceu apenas três vezes nesse recorte. O ponto positivo é que uma equipe pernambucana faz parte desse grupo.



Exemplos de virada na Série D

As reviravoltas aconteceram em 2009, 2013 e 2024. Na primeira, o São Raimundo-AM perdeu por 3 a 2 para o Macaé, mas o triunfo por 2 a 1 na volta garantiu o título. Essa foi a única edição que o gol fora serviu como critério de desempate.

Já em 2013, o Juventude ganhou a primeira partida do Botafogo-PB por 2 a 1, mas os paraibanos venceram em casa por 2 a 0.

A última edição da Série D teve esse cenário. O Anápolis-GO bateu o Retrô por 2 a 1, porém a Fênix venceu por 3 a 1 na volta e ficou com o título.

A diferença em relação à missão do Santa Cruz é que nenhuma dessas equipes precisou reverter o cenário negativo fora de casa. A Cobra Coral vai decidir o título na casa do Barra-SC, em Itajaí.

Tupi (2011), Botafogo-SP (2015), Operário (2017), Ferroviário-CE (2018), Mirassol (2020), Aparecidense (2021), América-RN (2022) são os exemplos de equipes que venceram no jogo de ida e confirmaram o título na volta.

