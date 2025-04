A- A+

Futebol Próximo adversário do Santa Cruz, Horizonte-CE só venceu uma partida em 2025 até o momento Equipes se enfrentam neste domingo (27), às 17h, no estádio do Arruda

O Santa Cruz faz neste domingo (27), às 17h, o seu primeiro compromisso como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o Horizonte-CE, em duelo válido pela segunda rodada da competição nacional.

Depois de estrear com vitória fora de casa diante do Treze-PB, por 1x0, a Cobra Coral terá pela frente um adversário que vive um momento irregular na temporada. Até o momento, o Galo do Tabuleiro venceu apenas uma partida em todo o ano de 2025.

O único triunfo do time cearense aconteceu ainda em janeiro, no primeiro jogo da temporada, válido pelo Campeonato Cearense. Na ocasião, venceu o Ferroviário — outro integrante do Grupo A3 da Série D — por 2x1, fora de casa.

Desde então, o desempenho do Horizonte tem sido marcado por instabilidade. A equipe disputou sete partidas e não venceu nenhuma. Foram quatro empates e três derrotas.

No estadual, o time chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo Maracanã após duas derrotas — 3x2 no jogo de ida e 1x0 na volta.

Na estreia pela Série D, o Horizonte empatou sem gols com o América-RN, atuando em casa. Com esse resultado, ambos somam um ponto e ocupam, respectivamente, a quarta e a quinta colocação no Grupo A3.

