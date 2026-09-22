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Série C Santa Cruz iguala marca entre as melhores defesas da história da Série C; saiba qual Tricolor tem a segunda melhor defesa do Brasil, com média de 0,68 gols sofridos de média

A Série C do Brasileirão é definida em um quadrangular final desde 2020, selecionando os quatro times que sobem no ano seguinte. Desde que o formato foi implementado, apenas quatro equipes não sofreram gols nas três primeiras rodadas, entre eles agora se inclui a atual campanha do Santa Cruz, que segue com 100% de aproveitamento e a melhor defesa geral.

A Cobra Coral tem uma sequência de três vitórias consecutivas, todas pelo placar de 1x0, diante do Botafogo-PB, Maringá e Floresta, em ordem direta. Dessa forma, com o time na liderança isolada do Grupo B, segundo o Chance de Gol, a probabilidade de acesso é de 96.5%.

Mais uma vitória garante o Santa Cruz na Série B 2027 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Histórico

Em resumo, nessas sete edições realizadas, após as três primeiras rodadas do quadrangular, apenas quatro times não sofreram gols: Criciúma em 2021; Floresta e Ponte Preta em 2025; além do Santa Cruz de 2026 que entra na estatística.

Mas o começo do returno parece ser um momento de inflexão. Desses três exemplos anteriores, o Floresta de 2025 foi o único time da história que se sustentou e não tomou gol nos primeiros quatro jogos do quadrangular.

Ainda assim, é necessário avaliar que não basta ter um bom trabalho defensivo, mas um equilíbrio com a produção ofensiva também é importante. Novamente, o Floresta do ano passado é um bom exemplo, já que foi o único desses que não conquistou o acesso, em vista que só marcou dois gols e empatou quatro jogos.

No histórico da Série C, nenhum time terminou o quadrangular final sem sofrer gols. Os melhores desempenhos foram do Criciúma de 2021 e do ABC de 2022, que terminaram a fase de classificação com apenas um gol sofrido.

Média

O Santa Cruz leva consigo uma das menores médias de gols sofridos no futebol brasileiro em 2026. Levando em consideração as três primeiras divisões, o Tricolor tem a segunda menor média do Brasileirão.

A melhor defesa em média de gols sofridos por jogo é a do Juventude na Série B. A equipe gaúcha sofreu apenas 19 gols em 29 partidas, tendo uma média de 0,66 gols sofridos por jogo. O Santa vem em seguida, com 15 gols sofridos em 22 partidas, registrando uma média de 0,68 gols contra por jogo. Fechando o ranking de melhores defesas, o Palmeiras levou 21 gols em 28 duelos, ficando com uma média de 0,75.

Matheus Vinícius é um dos líderes da defesa tricolor e foi o responsável por salvar um gol, nos minutos finais, em cima da linha contra o Floresta - Foto: Rafael Vieira/FPF

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