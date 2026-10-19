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FUTEBOL Santa Cruz dá sequência à reformulação e anuncia saída do técnico Cristian de Souza Em rescisão amigável, treinador deixa o comando da equipe com 60% de aproveitamento e a conquista do acesso à Série B

O Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira (19) a saída do técnico Cristian de Souza. O treinador assumiu o cargo com a Série C em andamento e conduziu o Tricolor ao acesso à Serie B após 10 anos.

O treinador tinha contrato até o final do ano, com cláusula de renovação automática em caso de acesso.

Mas com a chegada do novo executivo de futebol, Eduardo Freeland, anunciado nesta segunda-feira, as partes entraram em acordo e chegaram a uma rescisão amigável.

As decisões envolvem diretamente o planejamento dos novos investidores da SAF coral.

Trajetória



Cristian estava comandando o Amazonas FC, líder invicto da Série C na época, quando aceitou o convite para dirigir o Santa Cruz, que estava na 15ª colocação.

A solidez defensiva se mostrou uma das principais virtudes do seu trabalho, visto que o Santa Cruz teve a defesa menos vazada da competição tanto na primeira como na segunda fase. No quadrangular, sofreu apenas dois gols.

Em 20 jogos sob o comando de Cristian de Souza, o Santa Cruz conseguiu 10 vitórias, empatou seis vezes e perdeu quatro, alcançando 60% de aproveitamento.

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