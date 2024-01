Santa Cruz informa a saída do atacante Willie

A- A+

O experiente atacante Willie, de 30 anos, foi desligado do Santa Cruz nesta terça-feira (23), sem ao menos estrear com a camisa tricolor. Segundo a Cobra coral, devido problemas pessoais, o clube e o atleta assinaram a rescisão em comum acordo.

O atleta foi um dos jogadores que mais se destacaram ao longo da pré-temporada coral, inclusive marcando em jogo-treino diante do Globo-RN. Mas ainda no período de preparação, o atacante sofreu com uma lesão muscular que atrasou seu desenvolvimento na temporada.

Depois de não ser relacionado na disputa da Pré-Copa do Nordeste e na estreia do clube no Pernambucano, Willie voltou a estar à disposição na segunda rodada do estadual. O atacante esteve no banco contra o Flamengo de Arcoverde e o Sport, mas não foi utilizado pelo técnico Itamar Schulle nas duas partidas.

O Santa Cruz comunica que o atleta Willie não faz mais parte do elenco atual. O meia, em comum acordo com a diretoria, por problemas pessoais, está de saída do clube.



