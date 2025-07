A- A+

Estrutura Santa Cruz informa estar realizando "ações paliativas" no estádio do Arruda Arquitetos e engenheiros inspecionaram o Arruda nesta terça-feira (15)

O estádio do Arruda vem sendo o grande centro do debate no cotidiano do Santa Cruz. Com visíveis problemas estruturais, o clube vem buscando alternativas à altura para manter a casa tricolor viável para receber o público.

Nesta terça-feira (15), o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, confirmou que o clube está realizando um trabalho de vistoria interna. Uma equipe de arquitetos e engenheiros estão no clube.

No jogo do último domingo (13), diversos torcedores registraram as condições do estádio tricolor e denunciaram por meio das redes sociais. As imagens apresentam concretos das arquibancadas superior desabando e ferragens expostas.

"Continuamos fazendo ações paliativas para cuidar da estrutura do estádio. Mas, como teve esse acidente, que parte do concreto caiu da arquibancada superior, estamos com arquitetos e engenheiros cuidando desse trabalho".

mano não da, essa porra vai cair.

se não fazer alguma coisa logo, isso aqui desaba no jogo do acesso pic.twitter.com/BsNkMpqhKL Luaninha bilionária (@luafariad) July 13, 2025





Federação observa

Por sua vez, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), por meio de nota, afirma que observa de perto a situação do Arruda. A representante do futebol local também reiterou que o estádio está apto para receber público porque tem os laudos necessários.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informa que acompanha com atenção todas as questões relacionadas à segurança dos estádios do estado. Sobre o Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a FPF aguarda a vistoria que será realizada pelo clube. O estádio só recebe partidas porque tem os laudos exigidos pela Lei Geral do Esporte e demais normas de segurança previstas. A FPF permanece à disposição dos clubes e autoridades para colaborar no que for necessário, prezando sempre pela segurança dos torcedores, atletas e profissionais envolvidos.



Com a capacidade máxima estimada para um pouco mais de 60 mil espectadores, o estádio do Arruda está autorizado a funcionar com cerca de 50% da capacidade total. Alguns setores da casa tricolor segue interditados.

Veja também