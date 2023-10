A- A+

Política Santa Cruz informa que eleição para presidente não poderá ser antecipada De acordo com o clube, presidente do Conselho Deliberativo não assinou instrumento de acordo para antecipação das eleições

Através de comunicado oficial, emitido na noite desta quarta-feira, o Santa Cruz informou que a eleição para presidente do clube, que seria antecipada para o dia 4 de novembro, não vai mais acontecer nesta data.

De acordo com o clube, o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, não assinou o instrumento de acordo para antecipação das eleições, já referendado por Jairo Rocha e o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho. "Além de não assinar o instrumento ou dar qualquer justificativa, deixou de atender e retornar os telefonemas de Jairo Rocha e Evandro Carvalho", justificou o clube no texto.

Desta forma, segundo o Santa Cruz, as eleições não poderão ser mais realizadas no dia 4 de novembro tendo em vista que o edital de convocação deve ser publicado com 30 dias de antecedência, conforme exigido pelo art. 25 do Estatuto do Clube.

Segundo Jairo Rocha, “a eleição é um ato formal e solene e não pode ser antecipada apenas com um simples compromisso verbal entre os presidentes dos poderes. É preciso que o ato seja formalizado e homologado pela Federação Pernambucana de Futebol”.

O clube teme que, sem o registro formal, haja nulidade do pleito. "Essa formalidade é necessária para evitar futuros questionamentos de nulidade, já que as candidaturas ainda não foram registradas", alegou no comunicado.

"Diante da recusa de Marino Abreu, a data das eleições permanece no dia 03 de dezembro e só serão antecipadas se o presidente do Deliberativo concordar em formalizar a antecipação do pleito. Agora só restam as datas de 12, 19 ou 26 de novembro, já que, pelo Estatuto, as eleições devem ser realizadas num domingo", completou.

A Folha de Pernambuco tentou contato com Marino Abreu, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Veja também

Libertadores De virada, Fluminense derrota o Inter no Beira-Rio e volta à final da Libertadores depois de 15 anos