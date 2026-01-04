Santa Cruz informa que vai usar uniforme retrô neste início de temporada
Novas camisas produzidas pela Reebok só serão utilizadas em fevereiro
Em comunicado enviado à imprensa neste domingo (4), o Santa Cruz informou que não vai estrear na temporada com os uniformes da nova fornecedora esportiva do clube, a Reebok. As novas camisas serão lançadas em fevereiro, de forma estratégica, segundo o Tricolor. A medida ainda busca contribuir no combate à pirataria.
Assim, de acordo com o clube, "até o lançamento dos novos uniformes, o Santa Cruz atuará com um uniforme retrô, já produzido pelos novos parceiros e assinado pela Cobra Coral, marca de propriedade do clube".
A camisa alternativa poderá ser vista pela primeira vez na próxima quinta-feira (8), quando o Santa encara o Defensa y Justicia, em amistoso disputado na Arena de Pernambuco.
Apesar dos novos uniformes serem lançados apenas no próximo mês, o Santa Cruz esclareceu que a partir do início da temporada, "os uniformes da comissão técnica, staff, aquecimento e treino já serão da Reebok e passarão a ser utilizados normalmente, conforme parceria firmada com a fornecedora."
O planejamento faz parte do alinhamento entre clube e fornecedora, buscando organização no calendário de lançamentos e uma melhor experiência para o torcedor.