Santa Cruz Santa Cruz informa que vai usar uniforme retrô neste início de temporada Novas camisas produzidas pela Reebok só serão utilizadas em fevereiro

Em comunicado enviado à imprensa neste domingo (4), o Santa Cruz informou que não vai estrear na temporada com os uniformes da nova fornecedora esportiva do clube, a Reebok. As novas camisas serão lançadas em fevereiro, de forma estratégica, segundo o Tricolor. A medida ainda busca contribuir no combate à pirataria.

Assim, de acordo com o clube, "até o lançamento dos novos uniformes, o Santa Cruz atuará com um uniforme retrô, já produzido pelos novos parceiros e assinado pela Cobra Coral, marca de propriedade do clube".

A camisa alternativa poderá ser vista pela primeira vez na próxima quinta-feira (8), quando o Santa encara o Defensa y Justicia, em amistoso disputado na Arena de Pernambuco.

Apesar dos novos uniformes serem lançados apenas no próximo mês, o Santa Cruz esclareceu que a partir do início da temporada, "os uniformes da comissão técnica, staff, aquecimento e treino já serão da Reebok e passarão a ser utilizados normalmente, conforme parceria firmada com a fornecedora."

