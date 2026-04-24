Futebol Pernambucano

Santa Cruz informa rescisão contratual com Matheus Régis

Ponta fez apenas cinco jogos e não marcou gols

Matheus Régis, atacante do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz informou, nesta sexta-feira (24), que acertou rescisão contratual com o atacante Matheus Régis, que chegou ao Arruda ainda no começo da temporada de 2026. 

Leia também

• SAF: presidente do Santa crê em rescisão amigável com Cobra Coral Participações na próxima semana

• Santa Cruz: Bruno Rodrigues informa que terá reunião para definir rescisão com investidores da SAF

• Série C: Santa Cruz encara Amazonas em duelo inédito

O jogador de 26 anos chegou ao clube com passagens por Guarani, Ponte Preta e Botafogo-SP no currículo. Ainda assim, o jogador não conseguiu mostrar um bom futebol. 

No Tricolor foram apenas cinco partidas e 171 minutos em campo, sem anotar gols ou assistências. O atleta chegou a ficar afastado ainda sobre a gerência do técnico Marcelo Cabo, mas foi reintegrado com a chegada de Claudinei Oliveira. Sem maiores oportunidades, acertou rescisão contratual em comum acordo. 

