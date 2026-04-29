Santa Cruz informa saídas de Wagner Balotelli e Israel
Apesar de atuarem como titulares, jogadores pediram para sair do clube
O Santa Cruz informou, nesta quarta-feira (29), as saídas do volante Wagner Balotelli e do lateral-direito Israel. Conforme divulgado pelo clube, os desligamentos surgiram de pedidos dos atletas.
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Atletas contratados pelo Tricolor do Arruda na temporada de 2025, foram dos nomes mais importantes na campanha do acesso à Série C de 2026. Balotelli, inclusive, foi o autor do gol do acesso.
Wagner Balotelli e Israel vinham sendo titulares constantes do Santa em 2026, ainda que tinham mostrado uma queda técnica de desempenho, assim como o elenco nos últimos jogos.
Os jogadores estiveram no 11 inicial de Claudinei Oliveira na derrota por 1x0 diante do Amazonas, no último domingo (26), na Arena de Pernambuco. O volante teve até um protagonismo negativo, sendo expulso no segundo tempo da partida.
Em informações de bastidores, alguns jogadores não estavam satisfeitos com a situação no clube, incluindo Balotelli e Israel. Os salários atrasados (três meses de direito de imagem em aberto) seriam o principal problema nessa situação, além da gestão de vestiário.