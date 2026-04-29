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Futebol Pernambucano Santa Cruz informa saídas de Wagner Balotelli e Israel Apesar de atuarem como titulares, jogadores pediram para sair do clube

O Santa Cruz informou, nesta quarta-feira (29), as saídas do volante Wagner Balotelli e do lateral-direito Israel. Conforme divulgado pelo clube, os desligamentos surgiram de pedidos dos atletas.

Atletas contratados pelo Tricolor do Arruda na temporada de 2025, foram dos nomes mais importantes na campanha do acesso à Série C de 2026. Balotelli, inclusive, foi o autor do gol do acesso.

Wagner Balotelli e Israel vinham sendo titulares constantes do Santa em 2026, ainda que tinham mostrado uma queda técnica de desempenho, assim como o elenco nos últimos jogos.

Os jogadores estiveram no 11 inicial de Claudinei Oliveira na derrota por 1x0 diante do Amazonas, no último domingo (26), na Arena de Pernambuco. O volante teve até um protagonismo negativo, sendo expulso no segundo tempo da partida.

Em informações de bastidores, alguns jogadores não estavam satisfeitos com a situação no clube, incluindo Balotelli e Israel. Os salários atrasados (três meses de direito de imagem em aberto) seriam o principal problema nessa situação, além da gestão de vestiário.

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