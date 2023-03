Santa Cruz consegue ingressos promocionais para clássico contra o Sport, na Ilha; veja os preços

A- A+

O Santa Cruz informou nesta sexta-feira (10) que conseguiu ingressos promocionais para sua torcida no Clássico das Multidões deste sábado (11), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. As vendas já foram iniciadas de forma online.

De início, o Sport tinha divulgado que a venda para os visitantes teria início no sábado (11) com preços de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Porém, segundo a assessoria do Santa, os presidentes dos dois clubes, Antônio Luiz Neto e Yuri Romão, entraram num acordo e nesta sexta (10) os tricolores podem comprar por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). A venda é exclusiva de forma online e o valor promocional é apenas na véspera do jogo.

Promocional disponível! A diretoria coral entrou em contato com o Sport e solicitou a venda de ingressos promocionais para o nosso torcedor.



R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) nesta sexta-feira.



R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) no sábado.



A expectativa é de um bom público para o primeiro Clássico das Multidões do ano. Na primeira parcial divulgada pelo Sport, mais de 11 mil rubro-negros já tinham garantido ingresso até a noite de ontem.

A torcida do Sport pode comprar os ingressos de forma presencial ou online. A bilheteria do Arco e Social funcionam nesta sexta (10) das 09h às 17h e no dia do jogo é estendida até às 17h45.

Confira os preços:

Sócios

– Sociais: R$ 30

– Arquibancada Sede: R$ 25 promocional nesta quinta (09) e sexta (10), enquanto no sábado (11) será de R$ 50.

– Arquibancada Frontal: R$ 30

– Assentos Especiais: R$ 35

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 150

Não sócios

– Arquibancada Sede: promocional de R$ 50/ R$ 25 (meia) na quinta (9) e sexta (10), enquanto no sábado (11) será de R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: promocional de R$ 200 na quinta (9) e sexta (10), enquanto no sábado será de R$ 300

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 30

– Cadeiras Centrais: R$ 30



