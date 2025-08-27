Santa Cruz divulga parcial de 30 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo contra o América-RN
Tricolor recebe o Dragão no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz divulgou, na manhã desta quarta-feira (27), a parcial de 30 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN, que acontece no próximo sábado (30), na Arena de Pernambuco.
MAIS DE 30 MIL INGRESSOS VENDIDOS— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 27, 2025
A Nação Coral mostra mais uma vez sua força! Sábado é dia de lotar a Arena de Pernambuco e apoiar o Time do Povo em busca da vitória! #VamosSubirTricolor pic.twitter.com/aJsTLrEtlu
Com a parcial momentânea, o Tricolor emplaca seu terceiro jogo consecutivo como mandante com pelo menos 30 mil pessoas no estádio.
Na primeira eliminatória da Série D, contra o Sergipe, o clube levou 35.882 torcedores à Arena.
Já no jogo passado, contra o Altos, 42.653 torcedores acompanharam o empate do Santa Cruz com a equipe piauiense, público que foi o 4º maior da história do estádio.
Os ingressos para o jogo ainda seguem a venda e podem ser adquiridos pelo site futebolcard. Os preços dos bilhetes variam de R$ 40 a R$ 120.