Santa Cruz divulga parcial de 30 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo contra o América-RN

Tricolor recebe o Dragão no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Divulgação/SCFC

O Santa Cruz divulgou, na manhã desta quarta-feira (27), a parcial de 30 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN, que acontece no próximo sábado (30), na Arena de Pernambuco.

Com a parcial momentânea, o Tricolor emplaca seu terceiro jogo consecutivo como mandante com pelo menos 30 mil pessoas no estádio.

Na primeira eliminatória da Série D, contra o Sergipe, o clube levou 35.882 torcedores à Arena.

Já no jogo passado, contra o Altos, 42.653 torcedores acompanharam o empate do Santa Cruz com a equipe piauiense, público que foi o 4º maior da história do estádio.

Os ingressos para o jogo ainda seguem a venda e podem ser adquiridos pelo site futebolcard. Os preços dos bilhetes variam de R$ 40 a R$ 120.

 

