Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra o Central, pelo Pernambucano

Enquanto busca a liberação do anel superior para fazer do Arruda um completo caldeirão, o Santa Cruz iniciou, neste domingo (25), a venda de ingressos para o jogo com o Central, marcado para o próximo sábado (2), às 16h30, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Os bilhetes custam a partir de R$ 25.

De acordo com o Tricolor, os sócios dos planos Coral Torcedor, Bronze, Prata, Ouro e Patrimonial já podem realizar o check-in virtual.

As vendas físicas nas bilheterias do Arruda vão de terça-feira (27) à sexta-feira (1º), sempre das 9h às 18h. No dia do jogo, a comercialização fica disponível das 9h até o 1º tempo. Já nos shoppings Guararapes, Recife, Boa Vista e Tacaruna, os bilhetes podem ser adquiridos a partir das 14h de terça.

Valores:

Arquibancada Inferior

R$ 50 / R$ 25 (meia)

Sociais

R$ 25 (consultar o plano)

Cadeiras

R$ 100 / R$ 50 (aluguel)

R$ 50 (para sócios)

R$ 30 (proprietários)

