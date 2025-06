A- A+

Série D Santa Cruz inicia venda de ingressos para partida contra o Central; confira os preços Os times pernambucanos se enfrentam pela décima rodada da Série D neste domingo (29), às 17h, no Estádio do Arruda

O Santa Cruz anunciou que a venda de ingressos para o jogo contra o Central já está aberta. O duelo é válido pela décima rodada da Série D e acontece neste domingo (29) no Estádio do Arruda, às 17h.

Os torcedores do Tricolor podem garantir a sua entrada por meio do site FutebolCard, com valores entre R$ 30 e R$ 120.

Já os visitantes devem desembolsar de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira) para acompanhar a partida.

️ Ingressos e check-in disponíveis!



Domingo, às 17h, o Time do Povo entra em campo no Arruda para mais uma batalha na Série D, contra o Central!



Garanta já sua entrada:

: https://t.co/QPV8LFKctX



Vem com a gente apoiar o Tricolor rumo a mais uma vitória! pic.twitter.com/wwVe5Ey3mv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 25, 2025

Para entrar no Arruda, os torcedores precisam estar com a biometria facial devidamente cadastrada.

A Casa do Povo agora tem entrada com tecnologia!

A biometria facial chegou ao Arruda e o processo é simples e rápido!



Você pode fazer tudo pelo celular, de onde estiver.

Mas se tiver qualquer dificuldade, é só procurar atendimento presencial no Arruda.



Em breve, a… pic.twitter.com/iuDF2CMRzX — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 27, 2025

Confira os preços:

Arquibancada inferior - R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Arquibancada superior - R$ 30 (preço único)

Sociais - R$ 30 (consultar plano de sócio)

Cadeiras e Camarotes - R$ 60 (proprietário sócio) e R$ 120 (proprietário não sócio)

Visitantes - R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

