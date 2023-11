Santa Cruz integra 11 jogadores da base ao elenco profissional; confira a lista

A- A+

Com menos de uma semana para o início da preparação para a Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira (28), a integração de 11 jogadores da base para o elenco profissional. Os garotos vão participar da pré-temporada com o técnico Itamar Schülle a partir do dia 4 de dezembro.

Praticamente todas as posições estão representadas entre os garotos. A única lacuna é na lateral-esquerda.

O Santa Cruz é o atual vice-campeão estadual Sub-20. A Cobra Coral foi derrotada pelo Retrô na decisão. Um dos destaques da campanha foi o centroavante Gabriel Cardoso, de 20 anos, e que está na lista integrada ao profissional. O atacante participou de 12 jogos pelo profissional em 2023, mas não balançou as redes.

Os garotos vão compor o elenco do Santa Cruz ao lado de três reforços já anunciados. O lateral-direito Toty, o lateral-esquerdo João Victor e o meia Lucas Bessa. Ítalo Melo, remanescente da atual temporada, segue no grupo.

Na coletiva de apresentação na última segunda-feira (27), Itamar comentou sobre a utilização dos jogadores da base.

"Na outra vez [2020] eu consegui ver a base, acompanhar na Copa São Paulo e quando voltaram chamar os jogadores. Eu tive tempo de observar, fazer coletivo contra eles e poder subir em torno de seis, sete atletas. Agora é um momento diferente. Eu vou me basear no que os profissionais que aqui estão vão me passar", disse Itamar.

O treinador teve uma reunião após a coletiva com os profissionais do Santa Cruz que estavam ligados a base.

Em sua primeira passagem Itamar teve dois jogadores formados na casa que tiveram sucesso naquele ano. O volante André e o goleiro Maycon Cleiton.

Confira a lista completa:

Goleiro

Thiago – 20 anos

Zagueiros

Ruan Robert – 20 anos

Cristiano – 20 anos

Bernardo Hann – 19 anos

Lateral-direito

Hernandes – 18 anos

Volante

Eduardo Ferraz – 20 anos

Meias

João Victor – 17 anos

Felipe Cardoso – 20 anos

David Miguel – 17 anos

Atacantes

Eduardo Santos – 19 anos

Gabriel Cardoso – 20 anos

Onze atletas da #BaseCoral serão integrados ao elenco principal para iniciar a nossa pré-temporada. Boa sorte, garotos! pic.twitter.com/GD5X0sWKUU — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 28, 2023

