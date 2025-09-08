A- A+

Futebol Santa Cruz: investidor da SAF confirma assinatura de contrato Tricolor, que celebrou no fim de semana o acesso à Série C, está em fase final do processo para oficializar a mudança no modelo de gestão

A Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz foi assinada. A informação foi confirmada por Iran Barbosa, um dos investidores da Cobra Coral Participações, em entrevista à Folha de Pernambuco, na chegada da delegação coral ao Recife, após o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, alcançado no empate em 1x1 diante do América-RN, na Arena das Dunas, pelas quartas de final da Série D.





“A gente assinou na terça-feira passada o aditamento (última versão da proposta vinculante). Foi um processo longo, mas acho que agora chegamos em um equilíbrio entre o que o Conselho queria e o que a gente consegue oferecer. Foi bom para todos, principalmente para o clube”, afirmou Barbosa.

Após a assinatura, a proposta passará pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral de Sócios, antes de a decisão ser homologada. O Santa Cruz deve comunicar em breve as datas para a votação.

“Tenho fé que agora que processo deve andar rápido porque teremos um período sem receita e isso não pode prejudicar o ano que vem do clube. O desembolso, que era a principal preocupação, com a reforma do Arruda, os R$ 100 milhões (de investimentos) virão antes de qualquer transferência de estádio para a SAF. A gente deu novas garantias e, com isso, espero que as pessoas fiquem mais confortáveis em fazer o negócio com a gente”, detalhou.

O acordo prevê investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos. Além disso, a transferência do estádio para o grupo de investidores será feita após o processo de melhorias no local, que acontecerá nos próximos três anos - antes o prazo era de 15 anos. A cessão em definitivo do Arruda estava fixada em 50 anos, renováveis por mais 50. Porém, após acordo entre as partes, o tempo caiu para 35 anos, renováveis por mais 35.

Segundo o investidor, o foco do Santa Cruz para 2026 será conseguir um segundo acesso consecutivo, de olho na Série B em 2027.

“A prioridade absoluta é ter um time competitivo. Queremos montar a melhor estrutura que a gente conseguir, tendo responsabilidade financeira. Queremos deixar o clube com uma das melhores estruturas do país, mas isso é em 15 anos. Teremos que trabalhar pouco a pouco. A prioridade ano que vem será montar um time para subir à Série B”, reforçou.

