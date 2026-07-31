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Futebol Pernambucano Santa Cruz: investidor da SAF teve série de reuniões para tratar de questões burocráticas Thairo Arruda esteve no Recife até esta quinta-feira (30)

O futuro investidor da SAF do Santa Cruz, Thairo Arruda, sócio da Matix Capital, esteve no Recife para uma série de reuniões para tratar de questões burocráticas ao lado do presidente-executivo do clube, Bruno Rodrigues, e o presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares.

Uma das agendas aconteceu na última quarta-feira (28), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), junto ao presidente Evandro Carvalho. As partes concluíram tratativas formais e operações jurídicas necessárias ao processo. Já nesta quinta-feira (30), Thairo reunião com o setor financeio da FPF.

Outros compromissos realizados foram visitas à Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN), para tratar dos débitos fiscais, e à Prefeitura do Recife.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Rodrigues trata a vinda do investidor como uma demonstração de confiança e que as tratativas estão em fase avançada. Vale ressaltar que a nova formatação da SAF exige aporte imediato no clube para quitar as pendências financeiras atuais.

“O recurso já está reservado, estamos trabalhando fortemente com o cresdores da Recuperação Judicial para que o juiz possa chamar a Assembleia Geral dos Credores, que é algo vital para que o time não vá à falência”, começou.

Em seguida, o mandatário coral celebrou que o processo poderá ser o mais direto possível, já que não terá a necessidade do clube repetir todos os processos que já tinha exercido ao lado da Cobra Coral S/A, antigo grupo investidor.

“A questão da Matix, empresa que está apresentando a nova proposta, eles estão comprando a posição da Cobra Coral S/A, então como já em todas as instâncias, não precisará fazer o mesmo caminho e encurtará a decisão. Vamos ter rapidez e espero que a gente apresente em breve”, projetou o presidente Bruno Rodrigues.





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