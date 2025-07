Santa Cruz: investidor indica avanço no acordo da SAF e revela aporte financeiro para o mata-mata

A- A+

O Santa Cruz viveu uma última semana que as coisas se apaziguaram e ficaram mais definidas sobre a futura SAF. No último domingo (27), em entrevista ao Cast FC, o investidor Iran Barbosa comentou sobre os bastidores e espera novidades em breve.

No período que apresentou Alexandre Kalil como um consultor dos investidores da SAF do Santa, as negociações também puderam andar. Segundo Iran, o momento mais complicado já ficou para trás e esta segunda-feira (28) poderá ser decisiva.

“Foi uma semana que as coisas caminharam bastante. Acho que o clima dentro do Conselho ficou muito positivo, deu uma melhorada enorme. Nesta segunda-feira teremos um dia crucial e acho que as coisas vão começar a melhorar. Mas minha impressão é que o pior ficou para trás”, disse.

Durante o último mês, o grande empecilho do acordo dos investidores das SAF com o clube como associação estava na questão do estádio do Arruda sendo repassado para Cobra Coral S/A.

Barbosa afirmou que o patrimônio ser incluso nesse acordo é parte fundamental para viabilidade do negócio e que realizar essa parte do planejamento bem feita é crucial para o futuro do clube.

“Essa questão do estádio a gente vê como imutável, por questões de viabilidade do negócio. Estamos pensando em soluções que deixem o conselho mais confortável, para que o processo seja mais tranquilo. A ideia principal é que o Santa Cruz seja beneficiado. Queremos uma SAF que invista no estádio, no CT, na estrutura. No futebol de hoje não é fácil, mas, se tivermos uma SAF bem desenhada, estaremos à frente”

Dinheiro

Com o Santa Cruz já se aproximando do mata-mata da Série D, o investidor revelou que um aporte financeiro será depositado nas contas do clube para poder iniciar essa fase decisiva com tranquilidade administrativa.

“A gente já teve um (investimento) de R$600 mil reais e, se eu não me engano, nesta segunda-feira vamos depositar R$1,2 milhões, principalmente para quitar tudo que estava atrasado de folha, para o Bruno (Rodrigues) ter a tranquilidade de levar o Santa Cruz neste momento decisivo”, disse.



