Futebol Santa Cruz: invicto na Série D, Tricolor está a um jogo de estabelecer melhor marca na temporada Cobra Coral enfrenta o Sousa, no Marizão, no próximo domingo (25)

O Santa Cruz vem sobrando no Grupo A3 da Série D, permanecendo como um dos pouco invictos na competição. Se sair com um resultado positivo diante do Sousa, no próximo domingo (25), no Marizão, o Tricolor estabelecerá sua maior sequência sem perder no ano.

Dos 64 times da atual Quarta Divisão, apenas oito seguem invictos: Santa Cruz, Manauara, Águia de Marabá, Altos, Tocantinópolis, ASA, Ceilândia e Cianorte.

Ainda assim, cada campanha tem sua particularidade. O que não pode se negar são os números: com cinco rodadas disputadas, Santa Cruz e ASA são as equipes com as melhores campanhas.

Ambos times venceram quatro confrontos e empataram mais um. Até o saldo de gols são parecidos, mas com o Tricolor marcando nove e sofrendo dois e o time alagoano marcando dez e sofrendo três.

Caso conquiste mais uma vitória ou até mesmo um empate, a Cobra Coral superará a sequência que teve no Pernambucano, quando venceu Retrô, Sport, Jaguar e Central, consecutivamente, além de ter ficado no empate com o Maguary.

Naquele momento, o retrospecto positivo só foi interrompido nos clássicos contra o Sport, na semifinal do Estadual. 2x0 na ida e 1x0 na volta, para o time rubro-negro.

Santa Cruz tem uma das melhores campanhas na atual edição da Série D - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Desde que começou oficialmente a disputada da Série D, o Santa enfileirou vitórias contra o Treze, Horizonte, América/RN e Central, além de um empate contra o xará Santa Cruz de Natal.

Com treze pontos conquistados, o Tricolor do Arruda já está ficando próximo da ‘meta’ de pontos para garantir classificação. O treinador Marcelo Cabo revelou que o 23 pontos seria o número mágico.

Restando ainda duas rodadas para o fim do primeiro turno da fase de grupos, o Santa Cruz precisaria cerca de 37% de aproveitamento nas nove rodadas restantes.



Reforços

Direção e comissão técnica do Santa Cruz garantiram, mais de uma vez, que pretendem fazer ao menos mais três contratações. Desde a última semana, o nome do atacante Renato, da Ponte Preta, vinha ganhando força no Arruda.

Revelado no Sport como lateral-direito e com passagens por Avaí, Fluminense e CRB, Renato não vem sendo aproveitado na Macaca. Procurado pelo reportagem, o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, negou o interesse no jogador.

Renato, atacante da Ponte Preta - Reprodução/@oficialrenatojr

