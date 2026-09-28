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FUTEBOL Santa Cruz busca reduzir suspensão de Cadorini para contar com atacante na reta final da Série C Atacante foi punido com quatro jogos pelo STJD e não foi relacionado contra o Floresta

O Santa Cruz vai recorrer da suspensão de quatro jogos aplicada a Matheus Cadorini pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última sexta-feira (25), pela expulsão na partida entre Portuguesa e Uberlândia, pela Série D do Campeonato Brasileiro, quando ainda defendia a equipe paulista. O objetivo do clube é contar com o atleta nos jogos restantes da Série C.

Anunciado pelo Santa no início de setembro para a disputa do quadrangular final, o atacante de 24 anos atuou nas três primeiras partidas vindo do banco de reservas.

Com a suspensão, Cadorini se quer foi relacionado para o empate por 1x1 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco. A intenção do Tricolor é a redução da pena, visto que ainda restam duas partidas do quadrangular, e outras duas da final, caso o clube confirme o primeiro lugar do grupo.

O Santa encara o Maringá na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (3), às 17h. Um empate basta para confirmar o retorno do Tricolor à Série B.

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