Santa Cruz: Israel projeta possível volta ao time titular

O Santa Cruz poderá contar com o retorno de um dos seus artilheiros na Série D, o lateral-direito Israel. Suspenso na última partida contra o Sousa, fora de casa, o camisa 14 entra na briga para recuperar a posição.

Apesar dos dois gols marcados até aqui e as boas atuações, o atleta não acredita que tem lugar cativo, mas mostra confiança no seu trabalho. “Sobre a questão de voltar a jogar, acredito que é uma questão de trabalho, que está sendo bem feito, vem gerando confiança e acredito que no domingo possa fazer um bom jogo, contra o meu ex-time, e colocar em prática tudo aquilo que estamos treinando", comentou.

Sempre querendo mostrar serviço, o jogador revelou como é o dia a dia com os outros atletas de posição. “Ficar de fora é algo muito difícil, já que queremos estar sempre atuando. Sobre a posição, é uma disputa sadia, onde eu (Israel), Yuri (Ferraz) e o Toty, são meus amigos, a gente conversa sempre, tentamos corrigir os erros dos outros e também destacar os acertos", afirmou.

O próximo jogo do Santa Cruz será neste domingo (01), no Arruda, contra o Ferroviário, equipe que o lateral conhece bem. Querendo encerrar bem o primeiro turno da fase de grupos, Israel projetou o duelo, quiçá, com gol do camisa 14.

“Eu não acredito muito nessa ‘lei do ex’ (risos), mas nos dois últimos confrontos contra minhas antigas equipes, eu pude marcar e espero poder contribuir com o time para sair com a vitória", disse.



Atualmente com 16 pontos conquistados, o Santa Cruz é líder isolado do Grupo A3 da Série D. O clube projeta a marca de 23 pontos para confirmar seu lugar no mata-mata.

