Santa Cruz: Israel revela lesão nas costas e está fora da Série D

Prestes a iniciar o mata-mata da Série D, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (27) pela última rodada da primeira fase em jogo contra o Treze-PB. No entanto, o Tricolor do Arruda terá que lidar com um desfalque importante para o restante da competição.

O lateral-direito Israel revelou por meio de postagem nas redes sociais que está fora da disputa da Série D.

“Venho esclarecer aos nossos torcedores do Santa Cruz e a todos aqueles que sempre me acompanharam e torcem por mim, a situação física a qual me encontro, e por este motivo estou ausente dos jogos do brasileiro”, iniciou o texto.

Em abril, ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco ao sentir dores na lombar após a vitória contra o Treze na estreia da quarta divisão, porém voltou a atuar depois do ocorrido.

“Senti uma dor aguda na região lombar, o que me levou a realizar uma ressonância a qual acusou uma hérnia de disco. Foi recomendado pelo departamento médico do clube o tratamento no qual eu me submeti e estava tendo uma evolução bastante rápida e satisfatória”, contou o jogador.

Fora dos gramados há mais de um mês, a última partida que Israel disputou foi a vitória contra o Ferroviário no dia 1 de junho pela sétima rodada da Série D.

Segundo o jogador, a sua volta ao campo estava programada para o duelo de domingo. Mas ele teve fortes dores durante o treinamento do último fim de semana e precisou ser levado ao hospital.

“O meu retorno estava previsto para a próxima partida, válida pela última rodada da fase de grupos. Porém nesse final de semana, dos dias 19/07 e dia 20/07, senti uma dor fortíssima durante o treinamento, onde minhas pernas paralisaram, o que me fez ser levado a emergência do hospital onde recebi medicamentos fortes para alívio das dores.”

Com o agravamento da hérnia de disco, o lateral da Cobra Coral precisará ficar fora por pelo menos três meses e não será opção para o técnico Marcelo Cabo pelo restante da competição.

“Fui submetido a nova ressonância hoje a qual constatou que os problemas realmente se agravaram e agora estou aguardando avaliação dos médicos para decidirmos juntos se terei que ser submetido a cirurgia ou tentaremos mais uma vez a fisioterapia”, afirmou Israel.

Ausência

Peça importante para o elenco, o comandante tricolor vem fazendo testes para o novo lugar de Israel. Em seu lugar, o treinador utilizou Toty e Yuri Ferraz como titulares na lateral-direita durante os últimos confrontos.



Israel, que vestiu a camisa do Santa Cruz em 17 jogos e marcou 3 gols, lamentou a sua ausência em um momento tão crucial para o clube.



“Sinto muito ter de ficar de fora nesse momento tão importante para todos nós, mas sigo com minha consciência tranquila de que fui além de meus limites e sempre dando meu máximo, tanto nos treinos e jogos, e inclusive atuei em algumas partidas, sob fortes dores agudas, sempre com intuito de colaborar e ajudar com o grande momento de crescimento de nossa equipe”, disse.

Suporte

Para os torcedores corais, o jogador garantiu que estará apoiando o Santa Cruz e os seus companheiros de time mesmo com a ausência dentro de campo. Ele também acredita que o Tricolor está preparado para o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Aos nossos torcedores… certo que não poderei estar lutando dentro das 4 linhas, mas podem ter a certeza que estarei no dia a dia, junto com meus companheiros e toda a Nação Coral apoiando, acreditando e na certeza de que nosso objetivo maior que é o acesso, conseguiremos com união e a força e tradição de nossa camisa! Peço que continuem nos apoiando. Faltam apenas 7 jogos e vamos chegar lá! Desde já, obrigado pelo apoio!”



Hérnia de disco

O diretor médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente explicou o caso de Israel. "A hérnia de disco é um deslocamento do disco vertebral comprimindo a raiz nervosa, provocando dor à movimentação", disse.

"Protocolarmente nós iniciamos todo todo o tratamento dele fisioterápico de reabilitação e de fortalecimento, passamos etapa por etapa, é uma condição neurológica, mas Israel não respondeu. Desta forma a indicação cirúrgica se faz necessária."

Ele estimou que o lateral-direito precisará ficar fora entre 6 a 8 semanas após a realização da cirurgia.

"Nós vamos programar e provavelmente oito, 6 a 8 semanas Israel fora, isso fazendo com que nós, infelizmente, não contamos com ele nesse final do campeonato."

