Tricolor Santa Cruz: Itamar revela caminho para vencer clássico e não descarta estreia de Galhardo Primeiro Clássico das Multidões da semifinal do Pernambucano acontece neste sábado (08), às 16h30, na Ilha do Retiro

O Santa Cruz buscará dar o primeiro passo para continuar na busca do título do Pernambucano, neste sábado (08), às 16h30, na Ilha do Retiro. Diante do Sport, equipe que já venceu nesta edição do torneio, o técnico Itamar Schülle tem claro na mente o que será necessário fazer para sair com um resultado positivo e não descartou utilizar o atacante Thiago Galhardo, até mesmo de titular.

Desde que disputou a 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Santa está se preparando para semifinal, há cerca de duas semanas, e assistiu de camarote os últimos duelos do Estadual. Com a definição do Clássico das Multidões na semifinal, Itamar Schülle encara com naturalidade o duelo e demonstra que conhece o caminho da vitória.

“Nestes dois jogos que temos diante do nosso adversário, nós temos nossos sonhos. E isso depende do que cada um vai realizar. Precisamos estar muito concentrados, errar o mínimo possível, não se pode cometer erros quando se tem um oponente como o Sport. Sabemos do potencial deles, mas também sabemos o que pode ser explorado, trabalhamos em cima disso e vamos em busca dos nossos desejos com muita disposição", afirmou Schülle.

Ausências

Nos últimos 15 dias que teve com tempo livre para treinamentos, o Santa Cruz aproveitou para colocar alguns jogadores em forma e recuperar outros. Contudo, o próprio técnico revelou que alguns nomes não estarão disponíveis na Ilha.

"Temos a ausência do Pedro Henrique, que está há uns três ou quatro dias com dores, e isso está sendo investigado pelo DM, ficando fora do jogo. O Skilo está em processo de transição, também não poderemos contar com ele. E o Lucas Bessa também não vai para o jogo amanhã", confirmou.

Autor do gol da vitória no Clássico das Multidões da primeira fase, Douglas Skilo será desfalque no primeiro jogo da semifinal - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Galhardo



Por outro lado, ao que tudo indica, a estreia do atacante Thiago Galhardo se aproxima. O treinador ressaltou que a utilização do atleta se dará de forma cautelosa, mas deixou no ar possibilidade do camisa 9 fazer seus primeiros minutos, até mesmo de titular.

Thiago Galhardo segue trabalhando para estrear com a camisa do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

"O Galhardo chegou agora, não faz nem 15 dias que ele está treinando conosco. Nesta sexta-feira, ele completou a 19ª sessão de treino, isso para um atleta é muito pouco, quase nada. Ele pode jogar uma parte do jogo? Pode! Ele pode começar a partida? Pode! Ele pode entrar no decorrer? Pode!".

"Será uma opção que ainda vamos pensar, mas é um jogador, que ele mesmo sabe, que tem um limite, porque o que passar disso pode estar prejudicando o atleta ou o levando a lesionar. Temos que ter cuidado", disse Itamar.

