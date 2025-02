A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: Itamar revela pedido para time seguir no ataque contra Jaguar após gols no início Equipe marcou três gols em 15 minutos sobre o adversário, na Arena de Pernambuco

O técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, foi só elogios ao desempenho da equipe na goleada sobre o Jaguar, na noite desta sexta-feira (7), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. O comandante coral revelou ter conversado com o grupo sobre a importância do confronto, no intuito de manter o Tricolor no topo da tabela.

Com três gols marcados nos 15 minutos iniciais e outro nos acréscimos do segundo tempo, o Santa chegou aos 16 pontos na tabela e se garantiu de forma antecipada no mata-mata do Estadual.

"Tínhamos conversado sobre o jogo, de uma importância grande. Uma coisa é chegar na liderança, outra é se manter. Para isso tem que evoluir, se manter concentrado. Sabíamos da responsabilidade e quanto seria importante a entrega", iniciou.

"Traçamos uma estratégia de ter uma marcação alta, jogar no campo do adversário e conseguimos fazer os gols. Aí tivemos tranquilidade, posse de bola", seguiu.

Ainda durante a coletiva, Itamar revelou uma conversa com o volante Lucas Siqueira logo após o segundo gol do clube, aos 11 minutos.

Na oportunidade, o cabeça de área questionou o treinador se o time deveria diminuir o ímpeto apresentado em campo. Algo que foi refutado pelo técnico e que brindou o capitão em campo.

"Quando estávamos vencendo por 2x0, o Lucas Siqueira veio na beira do campo e perguntou se iríamos baixar as linhas. Falei ao contrário, para continuar jogando dentro do campo deles (Jaguar). Ele mesmo foi premiado e fez o gol. Então, estão de parabéns, vitória importante em cima de uma equipe difícil", falou.

Passada a vitória sobre o Jaguar, o Santa Cruz vai ganhar nove dias de descanso até voltar a atuar no Estadual. No dia 16 de fevereiro, o Tricolor recebe o Central, às 16h, no Arruda, pela oitava rodada.

