Arruda Santa Cruz: despistando rumores, Itamar Schülle segue trabalhando no Arruda Treinador tem contrato com o Santa Cruz até o final da temporada

O Santa Cruz vive um momento de definição. Porém, uma coisa parece estar bem encaminhada, a permanência do treinador Itamar Schülle.

Despitando sobre os rumores de uma possível saída do treinador, em entrevista coletiva do diretor-executivo Harlei Menezes, nesta quarta-feira (19), o dirigente afirmou que o treinador irá ter conversas com os futuros investidores da SAF.

“Eu tive uma conversa muito rápida com o Itamar pós entrevista coletiva, nós ficamos aqui no estádio mais um tempo, e foi uma conversa muito tranquila. A gente tem um relacionamento de ótimo diálogo e muito aberto", iniciou

A chateação do momento é porque todos nós queríamos ir mais longe (no Pernambucano), mas que o Santa Cruz participou de maneira digna. Vamos tocar normalmente, entendemos a frustração do momento, mas vamos seguir em frente. Agora que nós reapresentamos, vamos conversar durante outros períodos”, concluiu.

Início dos trabalhos

Nesta quarta-feira, o Santa Cruz iniciou os trabalhos para a disputa da Série D. O elenco tricolor realizou trabalhos na academia e depois deram voltas no gramado.

Técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle recepcionou o volante Pedro Favela - Rafael Melo/Santa Cruz

Das quatro contratações que foram divulgadas, três já se apresentaram no Arruda: os volantes Pedro Favela e Jonatas Paulista; e o atacante Israel Júnior. O zagueiro Eurico Lima deve se apresentar na próxima semana.

