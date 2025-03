Santa Cruz: Itamar Schülle rebate 'notícias infundadas' e mira disputa na Série D

A- A+

O Santa Cruz está prestes de iniciar a etapa mais importante do ano, a disputa da Série D. Contudo, para isso precisa deixar os velhos problemas para trás e mirar essa que é a competição mais importante. Dessa forma, o técnico Itamar Schülle fez questão de deixar algumas coisas claras, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (28).

Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, as semanas seguintes no Arruda foram um tanto quanto conturbadas. Seja pelo resultado adverso, pelas saídas de jogadores que já estavam previstas ou pelo andamento da SAF, o entorno do elenco precisava ser blindado, algo que Itamar buscou fazer.

Entre uma delas estava a permanência do próprio treinador, que 'parecia estar em xeque' por algum momento.

“Eu vi coisas que o pessoal da imprensa me mostrou, que eu iria sair do Santa Cruz para ir ao Retrô, são coisas infundadas, são mentiras lançadas no ar e quem ouve pode acreditar. Ontem, tinhas várias crianças aqui no estádio, que algumas pediram para eu não ir para outro clube, ou seja, escutaram mentiras. E na rua a gente tem ficar explicando o que não há".

Ainda mais, o treinador fez questão de argumentar que o ambiente entre elenco, comissão técnica e direção é salutar, afastando os rumores de racha no plantel. "Outra coisa que colocaram aqui: ‘Tem situações ruins dentro do plantel’, nosso grupo tem uma cobrança muito grande, para cada atleta, mas são para evoluir. Fora isso, é um grupo fantástico", garantiu.

Neste sábado (29), após duas semanas de apenas treinamento, o Santa Cruz terá o primeiro teste preparatório para a Série D. Às 17h, o Tricolor enfrenta o ASA, no Fumeirão, em Arapiraca

