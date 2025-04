Santa Cruz comunica saída do treinador Itamar Schülle

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira (01), a saída do treinador Itamar Schülle. Após uma queda de rendimento da equipe tricolor nos últimos meses, a direção coral decidiu pelo desligamento do profissional.

Somando as três temporadas que esteve no Arruda (2020, 2024 e 2025), Itamar somou 52 jogos, com um retrospecto de 27 vitórias, 15 empates e dez derrotas. Em termos de títulos, apesar dos bons trabalhos, o comandante sai apenas com o vice-campeonato do Pernambucano de 2020 como grande destaque, além de objetivos menores, como classificação à Série D ou Copa do Brasil.

O Santa Cruz agora seguirá em busca de um novo comandante. O novo nome terá um pouco mais de duas semanas para a estreia da Série D, no fim de semana entre 12 e 13 de abril, quando o Tricolor enfrenta o Treze-PB, em Campina Grande.

Além do Galo da Borborema, o Santa enfrenta pelo Grupo A3: Sousa-PB, Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Central, Santa Cruz-RN e América-RN.

Veja também