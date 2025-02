A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz: após empate com Maguary, Itamar descarta relaxamento e foca na semifinal do Pernambucano Com a liderança na primeira fase, o Tricolor garantiu vaga direta à semifinal do Pernambucano; técnico promete "preparar a equipe da melhor forma" para o próximo confronto

O Santa Cruz mediu forças com o Maguary neste sábado (22), na Arena de Pernambuco, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Em um jogo morno, as equipes empataram por 0x0 e garantiram, juntas, vaga direta à semifinal do Estadual.

Completando 50 jogos no comando da Cobra Coral nesta partida, o técnico Itamar Schulle avaliou o confronto diante da equipe de Bonito como difícil, devido à qualidade do adversário, que surpreendeu e fez uma excelente campanha nesta primeira fase, mas ressaltou que o time tricolor "merecia o gol pelo o que foi criado."

"Foi um jogo difícil. Eles são uma equipe muito bem organizada também. E nós procuramos fazer o nosso jogo, movimentando com dois meias, o João Pedro e o Matheus Melo, criando oportunidades no começo do jogo. Claro que o jogo vai transcorrendo e o adversário estava tentando fazer essas bolas longas, que sabíamos ser uma arma forte deles, de tentar fazer essa ligação direta. Depois, conseguimos pressionar os volantes da equipe do Maguary, quando adiantamos novamente, retomamos o jogo e criamos oportunidades", iniciou o treinador.

"Tudo isso tentamos hoje, e creio que merecíamos um gol pelo que criamos, mas não fomos felizes nas conclusões do passo final. Mas, sem dúvida, foi uma equipe que não abriu mão de, em momento nenhum, lutar pelo resultado e, ao final, esse empate nos proporcionou essa classificação em primeiro lugar, tão almejada por todos nós", completou Itamar.

Classificado diretamente para a semifinal do Estadual, o Tricolor terá duas semanas para se preparar para o duelo, no qual enfrentará o vencedor do confronto entre Decisão e Sport, pelas quartas de final.

Na coletiva, o técnico coral já descartou a possibilidade de "corpo mole" na fase decisiva e enfatizou que o elenco estará preparado para enfrentar a equipe adversária.

"Nenhum de nós, em momento algum, vai achar que chegamos até aqui e ‘está bom’. Nós vamos para uma semifinal, vamos nos preparar de tal maneira e, como sempre tenho dito, cada atleta pode evoluir um pouco. Eu posso evoluir um pouco, a comissão técnica, o atleta sempre pode evoluir um pouco, e esse pouco, num coletivo, se torna muito. Então, a gente tem que se preparar dessa maneira, dia a dia, com responsabilidade, doação, dedicação, e mantendo aquilo que temos de positivo e crescendo", pontuou o comandante.

"Como a gente fala, sempre o nível do sarrafo tem que subir, tem que aumentar, e isso, treino a treino, buscamos. Então, temos esse período para fazer isso, para nos preparar da melhor forma para essa partida que vai decidir quem vai para a final, e, dessa forma, sempre estaremos trabalhando com muita fome. Os atletas têm isso. Têm fome, têm brilho no olho, têm disposição para trabalhar", finalizou.

