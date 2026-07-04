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Santa Cruz "Muito pé no chão", diz Cristian de Souza após vitória do Santa Cruz sobre Ituano Cristian de Souza explica mudanças táticas, elogia a torcida e comenta situação de Thiago Coelho; Alex Brasil fala sobre reforços e salários atrasados.

O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, neste sábado (4), pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Cristian de Souza chegou aos 21 pontos e entrou, momentaneamente, no G-4 da competição. O gol da vitória foi marcado por Renato, de cabeça, após um lançamento preciso de Everaldo em uma jogada ensaiada.

Após a partida, o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil concederam entrevista coletiva. Os representantes do clube analisaram o desempenho da equipe, destacaram a importância da vitória na briga pela classificação e comentaram o momento vivido pelo Santa Cruz na Série C.





O treinador falou sobre as mudanças táticas feitas ao longo da partida e explicou as escolhas que levaram ao gol da vitória. "Hoje nós jogamos com quatro sistemas. A gente variou bastante, trocou peças, passava o Ronald para um lado, trazia o Renato, enfim, ficamos com três no meio. Voltamos com duas linhas para poder equilibrar e chegar ao nosso gol. A gente trabalha esse cruzamento e a entrada na área", explicou o treinador. "A gente foi recompensado", completou.

Sobre as jogadas de bola parada, Souza foi direto: "beirando a perfeição". "Nós não sofremos na bola parada defensiva. É isso> joa jogo, mas muito pé no chão, porque a gente não conquistou nada ainda", pontuou.

Uma das principais mudanças do Santa ocorreu antes mesmo da partida. O goleiro Thiago Coelho sequer foi relacionado. Cristian de Souza justificou a decisão lembrando das falhas recentes do jogador, mas ressaltou que ele segue trabalhando normalmente e recebendo apoio do clube.

"O Thiago está sendo recuperado pela gente. Ele falhou, ele sabe disso. É um cara muito experiente, de ótimo caráter. Falhou, é normal. A gente tira, dá um tempo para ele e trabalha a cabeça dele. Vai muito além das quatro linhas. É bem mais que só o jogo, é bem mais que só o treino. Ele está acolhido pela direção, pelo grupo. Tenho certeza de que, quando precisar, ele estará em uma situação melhor, técnica e psicologicamente, para entregar aquilo que tem de melhor. No ano passado, defendendo o Caxias, ele foi um dos melhores goleiros da Série C", afirmou.

O comportameento do torcedor



O técnico também fez referência ao confronto entre França e Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, disputado simultaneamente à partida da Série C. A comparação serviu para explicar as dificuldades enfrentadas pelo Santa Cruz na primeira etapa.

"Vamos aproveitar que a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo. Para construir, não é fácil. Eu nem sei como terminou o jogo da França. Todos vocês achavam que ia ser uma goleada, né? E a gente viu a dificuldade que foi para entrar na defesa paraguaia. No nosso nível não é diferente. A gente tem que saber passar por isso", analisou.

Durante a coletiva, Cristian de Souza também fez questão de exaltar o comportamento da torcida coral.

"Eu quero pontuar hoje o comportamento do nosso torcedor. Mesmo com a dificuldade do jogo, em momento algum ele vaiou ou levou desequilíbrio ao nosso time. Acho que é uma sintonia bacana que a gente começa a construir", agradeceu.



Janela e salários atrasados

O executivo de futebol Alex Brasil foi questionado sobre a janela de transferências, mas preferiu não antecipar possíveis reforços.

"O Santa Cruz, pelo tamanho que é, sempre está aberto a grandes jogadores. Evidentemente que, pela situação em que estamos, não vamos fazer nenhuma loucura. Foi esse grupo que nos trouxe até aqui. Claro que, surgindo reforços dentro da nossa condição financeira, nós iremos contratar. Essa janela que a CBF antecipou pegou todos nós de surpresa. Mas posso garantir ao torcedor que o Santa Cruz, desde a nossa chegada, está muito seguro em relação aos seus contratos", respondeu.

Questionado sobre os salários em atraso, Alex Brasil confirmou o pagamento da folha CLT referente ao mês de maio e afirmou que a diretoria trabalha para regularizar a situação.

"O que foi pago realmente foi a CLT de maio. O presidente tem corrido para sanar esse problema o mais rápido possível. O que aconteceu na quinta-feira é normal. Um treino de sala talvez seja até melhor do que um treino em campo, e foi uma decisão tomada pelo professor junto com a direção", declarou. O dirigente concluiu afirmando que a atividade interna contribuiu para fortalecer o aspecto psicológico da equipe antes da vitória sobre o Ituano.



Próximo jogo

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (12), às 11h, quando enfrenta o Barra, na Arena Barra FC, em Santa Catarina, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode consolidar a equipe coral no G-4 e aproximá-la da classificação para a segunda fase da competição.

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