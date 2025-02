A- A+

Campeonato Pernambucano Santa Cruz joga bem, goleia Jaguar e garante vaga antecipada no mata-mata do Estadual Tricolor precisou de apenas quinze minutos para encaminhar vitória na Arena de Pernambuco

Quinze minutos. Foi o tempo que o Santa Cruz precisou para encaminhar a quinta vitória no Campeonato Pernambucano. Com a confiança lá em cima, após o triunfo no Clássico das Multidões, o Tricolor não tomou conhecimento do Jaguar, na noite desta sexta-feira (7), na Arena de Pernambuco. Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, goleou o adversário por 4x0 e se consolidou na liderança da competição.

Além disso, o time do Arruda se garantiu, pelo menos, nas quartas de final de forma antecipada. Se terminar a primeira fase entre os dois primeiros, vai direto à semifinal.

A Cobra Coral soma 16 pontos na tabela. São dez a mais que o Decisão, primeira equipe fora da zona de classificação e que só pode chegar aos 15 pontos. Derrotado, o Jaguar, por sua vez, permanece em oitavo, com cinco pontos.

O jogo

Apesar de a Justiça determinar que em jogos do Santa Cruz, durante o mês de fevereiro, apenas torcedores do clube mandante fossem ao estádio, mais de quatro mil tricolores marcaram presença no estádio localizado em São Lourenço da Mata.

E foi diante deles, que a equipe dirigida por Itamar Schülle deixou a vitória encaminhada ainda no primeiro terço dos 45 minutos iniciais. Avassalador, o Santa não deu qualquer tipo de respiro ao Jaguar e abriu o marcador ainda aos 35 segundos de bola rolando.

Em rápida troca de passes, Vini Moura fez a parede e tocou para Lucas Siqueira. O volante girou e acionou Thiaguinho, livre, na esquerda. De primeira, o atacante bateu colocado no ângulo do goleiro Everton.

Sem tirar o pé do acelerador, a Cobra Coral aproveitou para marcar mais dois gols em sequência. Novamente em boas jogadas construídas. Aos 11, Israel achou Thiaguinho dentro da área. Antes da marcação encostar, o atacante deu voltando para João Pedro, que dominou e finalizou no canto direito para ampliar.

Quatro minutos mais tarde, com mais uma participação de Thiaguinho, o Tricolor chegou ao terceiro. O camisa 17 recebeu de Balotelli e bateu cruzado. Atento, Lucas Siqueira completou para o fundo das redes.

Tentando se recuperar dos golpes, o Jaguar só passou a rondar a área tricolor com perigo na reta final do primeiro tempo. Artilheiro do Pernambucano, Pedro Maycon assustou em cobrança de falta. Já nos acréscimos, o ex-Santa, Halef Pitbull, tentou de fora da área, mas parou em defesa segura de Rokenedy.

Vitória vira goleada

Correndo atrás do prejuízo, o Jaguar quase descontou com Pedro Maycon no começo do segundo tempo. Porém, foi o Santa Cruz que ficou perto de transformar a vitória em goleada.

Ainda antes dos dez minutos, Vini Moura e Israel ficaram no quase. Mais tarde, controlando mais as ações e apostando nos contra-ataques, o Tricolor voltou a assustar com Israel novamente e Rafinha, em duas ocasiões.

Nos acréscimos, não teve jeito. Skilo foi derrubado na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Matheus Melo bateu firme e transformou os três pontos em goleada.

Ficha do jogo

Jaguar 0

Everton; Jadiel, Tallys, Eduardo Brito e Guilherme (Alisson); Anderson São João, Brendon (Léo Mago), Daniel (Deyvson) e Thalison; Pedro Maycon e Halef Pitbull (Grafite). Técnico: Pedro Manta.

Santa Cruz 4

Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius (Michel Bennech) e Rodrigues; Wagner Balotelli (Henrique Lordelo), Lucas Siqueira (Rafinha) e Israel; João Pedro, Thiaguinho (Douglas Skilo) e Vini Moura (Matheus Melo). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa

Gols: Thiaguinho, ao 1', João Pedro, aos 11' e Lucas Siqueira, aos 15' do 1T, Matheus Melo, aos 48' do 2T (STA)

Cartões amarelos: Tallys, Anderson São João (JAG); Wagner Balotelli (STA)

Cartão vermelho: Tallys (JAG)

Público total: 4.726 torcedores

Renda: R$ 116.790,00

