Santa Cruz: João Diogo rasga elogios a Itamar Schülle e projeta clássico contra Sport pelo Estadual

Um dos destaques da temporada no Santa Cruz, o atacante João Diogo rasgou elogios ao técnico Itamar Schulle em entrevista coletiva nesta segunda-feira (4), na reapresentação do coral no Arruda. De acordo com o atacante de 25 anos, o comandante tricolor é o melhor com quem ele já trabalhou.

"Eu gosto do Itamar, porque ele não te enxerga só como um atleta mas sim como uma pessoa. É a principal característica dele, ele consegue trazer o jogador. Ao mesmo tempo, ele consegue te cobrar para que tu possa exercer ao máximo do teu talento e vem nos ajudando bastante. Eu sinto muita gratidão por tudo que ele vem fazendo por mim", iniciou o atleta que tem três gols marcados em dez jogos.

"Para me trazer para cá, vocês devem imaginar que deve ter sido uma zoada, com certeza a personalidade dele bateu o pé e aprovou minha contratação. Me trouxe e eu sou muito grato e o que puder fazer para ajudar não só ele, mas o grupo todo o Santa Cruz, com certeza vou fazer. As pessoas costumam te ajudar quando você tá no momento bom, mas quando você tá no momento ruim são poucas as pessoas que te estendem a mão, ele é esse tipo de cara. Itamar não valoriza só os onze que estão jogando, ele valoriza aquele cara que às vezes nem vai para o jogo e e cobra da mesma forma todos. Posso botar ele no top-1 dos treinadores que eu já trabalhei", completou o jogador.

João Diogo chegou ao Santa Cruz com uma polêmica envolvendo sua passagem pelo Botafogo-SP. O atleta foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por supostos crimes de injúria e importunação sexual contra uma mulher, mas não responde a nenhum processo.

O atacante tricolor admitiu que o elenco desse ano carregava um fardo no objetivo de garantir o calendário nacional para o Santa Cruz em 2025. Missão cumprida após a vitória contra o Central, no último final de semana.

"A gente carregava um certo fardo de poder dar o calendário para o clube porque estamos vivenciando um time desse tamanho e é impossível não ter um calendário. É o mínimo que esse clube tinha que ter. Inclusive, não foram todos que quiseram vir e nem acreditaram no trabalho. Então eu valorizo os que vieram e os que estão aqui até hoje por conta disso. É muito fácil você dizer sim para um local que vai disputar todas as competições, mas para mim o guerreiro é aquele que vai onde não é tão confortável em relação ao calendário”, ressaltou João Diogo.

Com o primeiro objetivo alcançado, o Santa Cruz segue vivo na disputa pelo título Pernambucano. Neste sábado (9), recebe o Sport no primeiro jogo da semifinal e o atacante coral projetou o duelo.

"Um clássico é um jogo diferente e tenho certeza que a gente tem um elenco muito ambicioso e a cada degrau que a gente dá, tentamos passar outro degrau para depois conseguir outro degrau. Independente de quem seja o adversário, sabemos da qualidade da equipe do Sport, assim como sabíamos da qualidade da equipe do Central. Todos sabiam que o principal objetivo era garantir o calendário pro clube, mas já que conseguimos vamos em busca de mais esse da semifinal, independente do adversário".



