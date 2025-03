A- A+

TRICOLOR Santa Cruz anuncia retorno de João Diogo para a disputa da Série D; jogador esteve no clube em 2024 Pelo Campeonato Pernambucano do ano passado, o atacante disputou 12 jogos pelo Santa Cruz e marcou três gols

Cara nova, mas não tão nova assim. O Santa Cruz anunciou, na tarde deste sábado (29), a contratação do atacante João Diogo para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 26 anos, o jogador fará sua segunda passagem pela Cobra Coral. No ano passado, João vestiu a camisa tricolor durante o Campeonato Pernambucano, entrando em campo 12 vezes e marcando três gols.

João Diogo, atacante de 26 anos, retorna ao Santa Cruz após disputar o Campeonato Mineiro pelo Betim, onde marcou 3 gols e deu 3 assistências. Vamos juntos por mais! pic.twitter.com/5njGYulFCm — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 29, 2025

No início deste ano, o atacante defendeu o Betim, no Campeonato Mineiro, onde disputou 10 partidas, marcou três gols e contribuiu com três assistências.

Ao longo da carreira, João acumulou passagens por clubes como Figueirense, CRB, Remo, Manaus, Caldense, Botafogo-SP, Aparecidense, Sampaio Corrêa e São Bernardo.

