Futebol Pernambucano

Santa Cruz: João Pedro rescinde empréstimo com Brusque e novo destino pode ser o ABC

Meia fez apenas quatro jogos com o time catarinense e não voltará ao Arruda no momento

João Pedro, meia do Santa CruzJoão Pedro, meia do Santa Cruz - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz deve dar um novo destino de empréstimo ao meia João Pedro, que teve rescisão com o Brusque publicada nesta terça-feira (03). Segundo o jornalista potiguar Rodrigo Ferreira, o atleta atuará no ABC no restante da temporada.

Com contrato até 2027 com o Santa, João Pedro não fez parte dos planos do clube para a atual temporada. O destino do jogador foi o futebol catarinense com o Brusque. 

Entretanto, a passagem pelo Quadricolor foi sem grande brilho e o meia fez apenas quatro jogos, somando apenas 161 minutos dentro de campo e nenhuma participação direta em gols. 

João Pedro deve se apresentar em Natal ainda nesta quarta-feira (04). No time da capital potiguar, o meia irá se reencontrar com Thiaguinho, jogador que também pertence ao Tricolor, e poderão reeditar a parceria. 

Procurado pela reportagem, o CEO Pedro Henriques confirmou a informação de que o atleta será reemprestado. 

