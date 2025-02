A- A+

Tricolor Santa Cruz próximo de anunciar novo contrato com João Pedro Com três gols em nove jogos, camisa 7 é um dos destaques do Tricolor

O Santa Cruz está bem perto de anunciar uma prorrogação de contrato com uma das suas principais peças. Informação antecipada por Camila Sousa, do ge, e apurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Tricolor está bem próximo de confirmar um novo contrato de três anos com o meio-campo João Pedro.

Pertencendo ao Vila Nova, João Pedro chegou ao Arruda no começo da temporada passada. Entre partidas que iniciava no banco e algumas como titular, o meia se notabilizou por fazer mais de uma função do meio para frente.

Na disputa da Série D de 2024, o jogador defendeu as cores do Retrô, onde novamente trabalhou com Itamar Schülle e conquistou o título nacional. Para 2025, o atleta foi um dos nomes remanescentes que mais foram comemorados pela torcida coral e já mostrou um bom desempenho. Na atual temporada, participou de nove partidas com três gols anotados.

