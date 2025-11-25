A- A+

Santa Cruz Santa Cruz encaminha empréstimo de João Pedro para o Brusque Com vínculo com o Tricolor até 2027, meia não faz parte dos planos da comissão técnica

Fora dos planos do Santa Cruz para a próxima temporada, o meia João Pedro está perto de defender o Brusque em 2026. Na manhã desta terça-feira (25), o diretor executivo de futebol, Harlei Menezes, informou que a diretoria vem negociando a saída do atleta de 27 anos. Em seguida, o destino foi confirmado pela Folha de Pernambuco. O acordo será por empréstimo de um ano.

"Temos um empréstimo encaminhado. É um atleta que nós decidimos fazer ganhar minutagem, tem uma passagem importante conosco aqui. Um atleta precisa estar ativo, precisa estar jogando. Temos uma situação dada para ele", comentou Harlei durante entrevista coletiva, após a reapresentação do elenco.

João Pedro desembarcou no Arruda em novembro de 2023. Na ocasião, chegou por empréstimo junto ao Vila Nova para disputar o Pernambucano-2024. Posteriormente, foi para o Retrô, onde sagrou-se campeão da Série D.

Em 2025, retornou ao clube coral, desta vez em definitivo, em vínculo válido até o fim de 2027. O Santa Cruz adquiriu 70% de seus direitos econômicos. Na temporada, foram 27 partidas e três gols marcados, em meio a momentos de oscilações e o convívio com o banco de reservas.

Com a saída de João Pedro, o Santa Cruz conta apenas com Willian Júnior como meia de criação no atual elenco. Nos próximos dias, a tendência é que Patrick Allan, ex-Náutico, seja anunciado. O jogador tem pré-contrato assinado e depende de exames de rotina para ter sua chegada oficializada.

Além de João Pedro, outro que pode ter novo destino em 2026 é Felipe Alves. Com vínculo até 2029, o goleiro não terá uma saída dificultada em caso de proposta que agrade diretoria e atleta. Com 37 anos, o arqueiro foi titular em 13 jogos da Série D, mas perdeu a vaga para Rokenedy, após lidar com falhas em sequência.

