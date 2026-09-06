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Série C Santa Cruz joga bem e bate Botafogo-PB pela primeira rodada do quadrangular da Série C Com gol de Eron, marcado ainda no primeiro tempo, Tricolor venceu os paraibanos por 1x0

O Santa Cruz iniciou o quadrangular da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Com uma boa atuação, o Tricolor venceu o Botafogo-PB, por 1x0, na noite deste domingo (6), na Arena de Pernambuco, graças a gol marcado por Eron ainda no primeiro tempo, na presença de mais de 27 mil torcedores.

No próximo sábado, a Cobra Coral vai até o Willie Davids, no Paraná, onde visita o Maringá, às 19h30, pela segunda rodada. O confronto pode valer a liderança isolada do Grupo B. Também neste domingo, os paranaenses venceram o Floresta, por 1x0, fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo em São Lourenço da Mata foi digno de duas equipes que podem ser consideradas favoritas ao acesso no grupo. Talvez, a ida para o intervalo com apenas um gol marcado não tenha refletido o que foi confronto. O Botafogo-PB foi o primeiro a assustar em boa finalização de PK, de fora da área, ainda aos quatro minutos. A resposta tricolor veio em seguida, em chute de Ronald.

Diante do início elétrico, o Santa conseguiu abrir o placar, aos 12 minutos. Eron foi derrubado por Yan Souto na área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio camisa 28 foi para a cobrança, deslocou o goleiro Luiz Daniel e balançou as redes.

Com a partida lá e cá, o time pernambucano ainda criou boas oportunidades em jogadas construídas por Ronald, destaque da equipe no primeiro tempo. Renato e Eron, no entanto, pararam no goleiro adversário. Matheus Vinícius e Silva também tiveram suas chances, mas não converteram em gols.

Sem se intimidar com a pressão da torcida coral, o Belo viu Thiago Coelho salvar o Santa Cruz, pelo menos, com duas boas defesas, em chutes de Nenê, aos 34 minutos, e Henrique Dourado, cinco minutos mais tarde. Dudu, após contra-ataque puxado por Rodolfo, teve o gol de empate tirado por Pedro Favela quase em cima da linha.

À frente no placar, o Santa Cruz evitava se expor no segundo tempo. Consequentemente, o Botafogo-PB passou a ficar com a bola e dominar as ações. A melhor chance de gol, porém, foi tricolor ainda aos seis minutos. Em contra-ataque puxado por Everaldo, Ronald ficou cara a cara com Luiz Daniel, mas parou no goleiro.

Com dificuldades para criar por baixo, os paraibanos assustaram na bola parada. Aos 27 minutos, Nenê cobrou falta na área e Rodolfo carimbou o travessão de Thiago Coelho. No fim, o Botafogo-PB ainda perdeu Igor Morais, expulso, após cotovelada em Matheus Cadorini. Mesmo com um a menos, os visitantes ainda chegaram perto do empate com Yan Solto. Depois de chute de Jonas Toró, o zagueiro cabeceou por cima da meta coral.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Thiago Ennes, Pedro Favela, Da Silva (Arilson) e Renato (Alex Ruan); Everaldo (Willian Júnior), Ronald (Cassiano) e Eron (Matheus Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.

Botafogo-PB 0

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela (Giovanni), Lucas Cândido (Thallyson), Nenê e Dudu Hatamoto (Diego Tavares); Rodolfo (Jonas Toró) e Henrique Dourado (Kayon). Técnico: Marcelo Fernandes.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros e Fernanda Félix da Silva (ambos AL)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Eron, aos 12' do 1T (STA)

Cartões amarelos: Cassiano, Arilson (STA); Henrique Dourado (BOT)

Cartão vermelho: Igor Morais (BOT)

Público: 27.479 torcedores

Renda: R$ 1.100.030,44

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