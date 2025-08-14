A- A+

Futebol Confira histórico dos últimos cinco jogos do Santa Cruz atuando em uma segunda-feira Tricolor enfrenta o Altos, na próxima segunda (18), na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

O duelo entre Santa Cruz e Altos, na Arena de Pernambuco, pela ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, será na segunda-feira (18). O clube até tentou trazer o duelo para o domingo (17), após liberação do Governo de Pernambuco, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manteve o duelo para o primeiro dia útil da semana que vem. E, a julgar pelos últimos 10 anos, atuar na segunda tem sido complicado para a Cobra Coral.

Primeiro, é preciso dizer que, no fim de semana, Pernambuco receberá dois jogos de integrantes do Trio de Ferro da Capital. O Sport enfrenta o São Paulo, na Ilha do Retiro, no sábado, e o Náutico recebe o Anápolis, no domingo, nos Aflitos. Foi por isso que, inicialmente, a Polícia Militar indicou que o ideal seria não ter mais de dois duelos de equipes do Recife na mesma data.





Jogos

Na Série A 2016, o Santa Cruz perdeu por 3x2 para o Palmeiras, no Arruda, pela 28ª rodada. O jogo foi disputado no dia 3 de outubro. Os gols do Verdão foram marcados por Zé Roberto, Leandro Pereira e Roger Guedes. o Tricolor balançou as redes com Grafite e Arthur.

Em 2020, na Série C, foram dois embates na segunda-feira, ambos contra a Jacuipense. Pela oitava rodada da primeira fase, no Arruda, os pernambucanos ficaram no 3x3. Mayco Félix (2) e Toty anotaram os gols do Santa. Dinei (2) e Railan marcaram o dos visitantes. No dia 30 de novembro do mesmo ano, em novo encontro entre os clubes, agora em Pituaçu, os baianos venceram por 1x0, com gol de Levi.

No ano seguinte, também pela Série C, o Santa Cruz mais uma vez encarou a Jacuipense em uma segunda-feira. No dia 23 de agosto, o Tricolor empatou em 1x1, no Barradão. Os gols foram marcados por Pipico, para os visitantes, e Peixoto, para os mandantes.

No jogo mais recente em uma segunda-feira, no dia 10 de julho de 2023, pela Série D, o Santa Cruz foi derrotado por 2x0 pelo Campinense, no Amigão. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Matheus Lagoa e Gilvan.

Cenário

Para quebrar o ciclo de tropeços no dia, o Santa Cruz aposta no fator casa. O Tricolor jogará a partida de ida na Arena de Pernambuco e aguarda bom público para abrir vantagem perante o Altos. O confronto da volta será no dia 24 de agosto, um domingo, no Lindolfo Monteiro. O classificado avança para as quartas de final, confronto de mata-mata que vale o acesso à Série C.

