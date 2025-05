A- A+

Futebol Santa Cruz: CBF altera datas e horários de três jogos do Tricolor na Série D; confira mudanças As alterações foram realizadas a pedido dos clubes mandantes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou alterações nas datas e horários de três partidas do Santa Cruz, válidas pelas 8ª, 9ª e 10ª rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro.

A primeira mudança envolve o duelo Ferroviário x Santa Cruz, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Originalmente marcado para as 17h, o confronto foi reagendado para começar 30 minutos mais tarde, às 17h30.

Já na nona rodada, no jogo entre Santa Cruz x Sousa, no Arruda, duas modificações foram implementadas: a data, inicialmente prevista para sábado, 14 de junho, às 16h, foi alterada para domingo, 15 de junho, às 17h.

As mesmas alterações de data e horário foram aplicadas à décima rodada, no confronto entre Santa Cruz x Central, também no Arruda.

Antes agendado para sábado, 28 de junho, às 16h, o duelo agora ocorrerá no domingo, 29 de junho, às 17h. Vale destacar que as mudanças foram solicitadas pelos clubes mandantes.

Santa Cruz na Série D

Invicto na competição, o Santa Cruz lidera o Grupo A3 com 16 pontos - seis a mais que o vice-líder, América-RN. O próximo compromisso coral será neste domingo (1º), às 17h, no Arruda, diante do Ferroviário, válido pela sétima rodada.

