Tricolor Santa Cruz: rescisão com atacante Johnatan Ribeiro já aparece no BID Atacante solicitou a saída para ter mais minutagem

O Santa Cruz segue se reformulando. Após algumas chegadas, também estavam previstas algumas saídas, e nesta última quarta-feira (09), saiu a rescisão contratual do Tricolor com o atacante Johnatan Ribeiro, no Boletim Informativo Diário (BID).

Experiente jogador de 31 anos, Johnatan chegou ao Santa com status de titular. Contudo, o atacante não correspondeu à expectativa e não conseguiu se firmar com a camisa tricolor.

Desejando uma maior minutagem, o jogador solicitou saída do Santa Cruz, como chegou a revelar o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes. "O Jonathan não deve permanecer. O jogador quer minutar, quer jogar e nós estamos conversando para que ele possa poder fazer a sua saída", disse.

Com a camisa tricolor, Johnatan entrou em sete partidas, somando apenas 162 minutos. O atacante não marcou gol.

Mais saídas

Ainda com cerca de 40 jogadores ligados aos elenco principal, mais jogadores devem acertar suas saídas em breve. O processo teve uma pausa após a troca de comando e a chegada de Marcelo Cabo, mas deve ser retomado em breve.

Por outro lado, o momento também é marcado por permanência. Também nesta quarta-feira, foi registrada a prorrogação de contrato do volante Lucas Bessa. Já nesta quinta-feira (10), o novo contrato do atacante Thiaguinho foi postado no BID.

Elenco Santa Cruz

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Moisés, Thiago Henrique (base) e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro, Eurico Lima e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, Yuri Ferraz e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues e Vinícius Silva;

Volantes: Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Jonatas Paulista, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e William Jr;

Atacantes: Thiaguinho, Pedro Henrique, Eduardo Tanque, Thiago Galhardo, Israel Júnior, João Diogo, Geovany Soares, Vinícius Hora (base) e Anthony (base).

