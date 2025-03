A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: apresentado no Arruda, Jonatas Paulista cobra protagonismo na Série D Volante de 31 anos disputou o Paulistão 2025 com a camisa do Noroeste

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (20), o volante Jonatas Paulista, de 31 anos, que estava no Noroeste-SP. Chegando como reforço para a Série D, o experiente jogador projeta o clube com uma postura de protagonismo para conquistar o acesso.

“A Série D é um campeonato muito difícil. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas temos que encarar a competição como protagonistas. Vamos fazer o nosso melhor", começou.

Mesmo sabendo do peso da camisa tricolor na Quarta Divisão, o jogador ressaltou a importância da torcida nos momentos mais complicados.

"Primeiramente, precisamos nos classificar ao mata-mata, depois, ir passo a passo dentro dessa disputa que é muito complicada. A torcida vai ser um fator primordial para nós, principalmente em casa, já que pude entender que o Arruda cheio empolga muito dentro de campo", declarou.



Dessa forma, o volante não escondeu que seu principal objetivo é conquistar o acesso à Série C. “Minha primeira expectativa é de não só conseguir performar bem no Campeonato Brasileiro, mas conquistar o acesso à Série C. Estou chegando aqui muito feliz e posso dizer que já estou me ambientando com o grupo", contou o primeiro volante.

