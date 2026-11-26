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SAF Santa Cruz: Justiça autoriza venda da SAF e reconhece aprovação do plano de Recuperação Judicial Com plano de pagamento aprovado por 518 credores, Assembleia de Credores é dispensada e decisão dará maior brevidade na conclusão da RJ

O Santa Cruz deu mais um passo importante para a implementação da SAF, na noite da última quarta-feira (25). O juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial do clube, através das administradoras judiciais, reconheceu a aprovação do plano do pagamento de dívidas e dispensou a Assembleia Geral de Credores que estava programada para os dias 02 e 09 de dezembro.

Em resumo, o plano foi aprovado com 518 adesões de credores apresentadas, atingindo o quórum necessário. Dessa forma, assim como já era previsto, a Assembleia Geral de Credores foi dispensada. Por sua vez, os credores terão dez dias para apresentar eventual oposição.

Além disso, o juiz autorizou o início imediato do processo de seleção de investidores interessados em adquirir a SAF do Santa Cruz. Ficando claro que Matix Capital, de Danilo Caixeiro e Thairo Arruda, é a investidora que apresentou a proposta inicial, de R$ 65 milhões.

O objetivo da diretoria do Santa Cruz é iniciar a temporada 2027 com a SAF em funcionamento pleno.

O texto também ressalta que o investidor poderá deter até 90% da SAF, enquanto o Santa Cruz manterá 10%, enquanto associação. O Estádio do Arruda não será vendido e a SAF terá direito de utilizá-lo por meio de contrato de 35 anos, por regime de comodato.

Os investidores deverão assumir compromissos de investimento de R$ 25 milhões em infraestrutura, sendo R$ 20 milhões destinados ao Arruda.



Futebol

Em relação ao departamento de futebol para 2027, o Santa Cruz já confirmou a saída de 24 atletas e segue em processo de reformulação. Até o momento, o clube ainda não informou oficialmente contratações, mas segue bastante ativo no mercado.

O início da pré-temporada está prevista para o dia 9 de dezembro e a estreia em 2027 deve ocorrer ainda na primeira semana de janeiro, em partida válido pelo Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

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